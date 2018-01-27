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Karakola EYP'li saldırı

Adana’nın Seyhan ilçesindeki Dağlıoğlu Karakolu’na el yapımı bomba atıldı. Saldırıda ölü ya da yaralının olmadığı kaydedildi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 22:45
Karakola EYP'li saldırı

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 22:45
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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