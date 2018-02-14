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Karagümrük zorlu Nazilli deplasmanında!

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta yer alan Karagümrükspor, Nazilli Belediyespor'a konuk oluyor.

14 Şubat 2018 Çarşamba 02:45
Karagümrük zorlu Nazilli deplasmanında!

YENİAKİT.COM.TR - TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta bugün birbirinden zorlu maçlara sahane oluyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Nazilli Belediyespor kendi seyircisi önünde Karagümrükspor'u ağırlıyor. Bugün saat 13.30'da Nazilli ilçe stadında oyanancak olan karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

İstanbul ekibi Karagümrükspor 23 puanla 14.sırada yer alırken ev sahibi Nazilli Belediyespor 14 puanla 17.sırada yer alıyor.

 

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 02:45
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