Karagümrük Çetesinin lideri Nuri Ergin’in oğlu yakalandı

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde hükümlü bulunan “Karagümrük Çetesi” lideri ’Nuriş’ lakaplı Nuri Ergin’in çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmakla suçlanan oğlu Nurettin Ergin’i düzenlenen operasyonla yakaladı. Dün gözaltına alınan Nurettin Ergin’in, değişik tarihlerde ‘yağma’, ‘parada sahtecilik’ ve ‘uyuşturucu madde bulundurmak’ gibi suçlardan çok sayıda arama kaydı bulunduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE FİRAR ETMİŞTİ

36 yaşındaki Nurettin Ergin’in, Derviş Ali Mahallesinde bir evde yakalandığı kaydedilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Nurettin Ergin, daha önce Kırklareli merkezli düzenlenen bir operasyonda polisin elinden kaçarak firar etmişti.