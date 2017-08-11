Karagöl Yaylasında Şenlik Başladı

Kumluca İlçesi’nde düzenlenen şenliklerin ilk gününde Yörük Çadırları kuruldu. Şenlik alanına gelen vatandaşlar çadırlarda sohbet ederek günü tamamladılar. Şenliklerin ikinci gününde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve İl Milli Eğitim Şube Müdürleri için düzenlenen “Takım çalışması ve Kalite Teknikleri” seminerine katılmak için Kumluca da bulunan Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt, Ölçe Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yunus Yağmur, 81 ilin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri de katıldı. Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, 81 ilden gelen misafirleri şenlik alanında kurulan çadırları, çadırlarda yapılan yöresel yiyecekleri tanıttı. Ardından şenlik alanında Er Bay Halk dansları topluluğunun gösterileri yer aldı. Daha sonra katılımcılar Müzik Öğretmeni Barış Eken ve grubunun söylediği türkülerle eğlendi.

13 Ağustos Pazar Günü Boğa Güreşleri ile şenliklerin finali gerçekleştirilecek.