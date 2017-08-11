Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Karagöl Yaylasında Şenlik Başladı

Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde bu yıl ilk defa düzenlenen Karagöl Yayla Şenlikleri ve Boğa güreşleri başladı.

11 Ağustos 2017 Cuma 17:40
Karagöl Yaylasında Şenlik Başladı

Kumluca İlçesi’nde düzenlenen şenliklerin ilk gününde Yörük Çadırları kuruldu. Şenlik alanına gelen vatandaşlar çadırlarda sohbet ederek günü tamamladılar. Şenliklerin ikinci gününde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve İl Milli Eğitim Şube Müdürleri için düzenlenen “Takım çalışması ve Kalite Teknikleri” seminerine katılmak için Kumluca da bulunan Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt, Ölçe Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yunus Yağmur, 81 ilin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri de katıldı. Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, 81 ilden gelen misafirleri şenlik alanında kurulan çadırları, çadırlarda yapılan yöresel yiyecekleri tanıttı. Ardından şenlik alanında Er Bay Halk dansları topluluğunun gösterileri yer aldı. Daha sonra katılımcılar Müzik Öğretmeni Barış Eken ve grubunun söylediği türkülerle eğlendi.

13 Ağustos Pazar Günü Boğa Güreşleri ile şenliklerin finali gerçekleştirilecek.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 17:40
  1. Antalya
  2. Çetinkaya
  3. Kumluca
  4. Hüsamettin Çetinkaya
  5. Çad
  6. Kumlu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin duvarı Almanların canını sıktı
    1. Türkiye'nin duvarı Almanların canını..
    2. Memur-Sen’den toplu sözleşme masasına..
    3. Ağabey-kardeş arasındaki arsa kavgası..
    4. Direksiyon hakimiyetini kaybeden..
    5. Bursa’da seyir halindeki araç yandı
    6. Kırşehirli gençler saz yapımını..
    7. Başkan Akgül, mahalle muhtarlarıyla..
    8. Karagöl Yaylasında Şenlik Başladı
    9. 9 yıl önce emekli olduktan sonra..
    10. Getir pili, al saati
    11. Uyuşturucu tacirlerine şafak..
    12. "Önemli bir maç oynayacağız, desteğe..
    13. Çerkezköy TSO’dan üyelerine online..
    14. Erken ergenlik dönemine dikkat
    15. 15 bin lira maaşla vinç operatörü..
    16. Baba oyaladı, çocuk çaldı
    17. Ormana uyuşturucu ektiler
    18. Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları..
    19. Talisca Eyüp Belediyesi’yle anlaştı
    20. Çankaya yaz spor okulları, bin 200..
    Bakan Albayrak, o bürokratları görevden aldı! 6 yıl sürer denen iş 6 ayda bitti
    Bakan Albayrak, o bürokratları görevden aldı! 6 yıl sürer denen iş 6 ayda bitti
    Bodrum'da Öğretmenevi müdürü açığa alındı! İddialar oldukça vahim!
    Bodrum'da Öğretmenevi müdürü açığa alındı! İddialar oldukça vahim!
    Çevik kuvvete flaş talimat! Hacı, abi, başkan, kral...
    Çevik kuvvete flaş talimat! Hacı, abi, başkan, kral...
    Kemalist yazar Almanya, Rusya ve Hollanda'yı savundu!
    Kemalist yazar Almanya, Rusya ve Hollanda'yı savundu!