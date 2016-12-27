Karadut suyu gribin sonu

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Uzmanlar bu hastalıklardan korunmak için antioksidan zengini karadut suyunu tavsiye etti.

İçerdiği C, K ve E vitaminleri, değeri yüksek mineraller ve lif oranı ile güçlü bir antioksidan özelliği taşıyan karadut suyu bağışıklığı yükseltmenin yanı sıra, serbest radikallerin ciltte ve organlarda oluşturduğu hasarları giderme ve mücadele etme özelliğine de sahip.

Karadutun, cilt bakım maskelerinden kanser hastalıklarından korunmaya kadar geniş bir yelpazede de sağlığa yararlı olduğunu söyleyen uzmanlar, "Karadut diyabet, kolesterol ve kalp hastalıklarına karşı da son derece yararlıdır" diyor..