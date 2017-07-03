Karadenizli balığı kafeslerden karşılıyor

Karadeniz’de avlanma yasağı ile birlikte tezgahları kafes balıkçılığında üretilen alabalık, levrek ve somon balıkları süslüyor. Ordu’nun Perşembe ilçesi kıyılarında deniz balık avcılığına alternatif olarak özel firmalara ait kafes işletmelerinde Gökkuşağı alabalığı, Karadeniz alabalığı ve levrek üretimi yapılıyor. Ayrıca iç sularda 21 adet su ürünleri üretim tesislerinde toplam bin ton alabalık ve yaklaşık 2 bin ton levrek üretimi gerçekleştiriliyor.

Ordulu balıkçı Osman Yenice, avlanma yasağı ile birlikte kafeslerde veya çiftlik havuzlarında üretilen balık satışlarına yöneldiklerini belirtti. Yenice, “Şu anda kafeslerde ve iç sulardaki havuzlarda üretilen alabalık, levrek ve somon satışı yapıyoruz. Ordu’daki kafeslerde balık yavaş yavaş tükendi. Şimdi de Giresun ve Trabzon’daki havuzlardan balık getiriyoruz. Bu durum ağustosun son günlerinde denizde palamut ve mezgit görülene kadar devam eder. Şu anda satışlarımızda iyi, vatandaşlarımız kafeslerde üretilen özellikle alabalık ve levrek balığını çok tercih ediyor” dedi.



Levrek 12 ay, alabalık 8 ay tezgahlarda

Perşembe ilçesi açıklarında kafes balıkçılığı yapan özel bir firmanın sahibi ve aynı Su Ürünleri Mühendisi olan Selim Altaş, 1 Nisan’da av yasağının başlamasıyla birlikte kafeslerde levrek ve alabalık üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Altaş, “Kafeslerde alabalık üretim ve satış periyotu kasım ayında başlayıp haziranın sonuna kadar devam ediyor. Levrek yılın 12 ayı üretiyor ve satıyoruz. Satışlarımızda levrek 12 ay, alabalıkta 8 aydır. Biz Perşembe’deki tesislerimizde bin ton civarında alabalık, 2 bin ton civarında levrek üretiyoruz. Balıkları ağırlıklı olarak bölgede satıyoruz” diye konuştu.

Selim Altaş, kafeslerde üretimi yapılan levrek balığının bölgede en çok tercih edilen ve satışı yapılan balık olduğuna dikkat çekti. Altaş, “Satışlarımızda Karadeniz levreği daha çok tercih ediliyor. Karadeniz’in su yapısından dolayı burada üretilen levrek diğer bölgelere göre daha lezzetli olduğu için tercih ediliyor” şeklinde konuştu.