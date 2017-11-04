Karadenizli alimlerden kardeşlik çıkarması

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA - Din-Bir-Der ve daha pek çok sivil toplum örgütünün desteklediği proje kapsamında bölgede bulunan Karadenizli din âlimleri, kardeşliği güçlendirmek için Doğu ve Güneydoğu bölgesine ziyaretler gerçekleştiriyor.



Daha önce Karadeniz’deki bir camiinin açılışı için bölgeye gelen ve birçok ilde 26 program ve etkinlik düzenleyen Doğu ve Güneydoğu’lu alimler ve seydalara, Karadenizli alimler iade-i ziyaret gerçekleştirdi.



Din-Bir-Der, MEDAV ve daha pek çok sivil toplum örgütünün desteklediği proje kapsamında Doğu ve Güneydoğu’da bulunan Karadenizli din âlimleri, kardeşliği güçlendirmek için bölgede birçok ziyaret ve etkinlik gerçekleştirdi. Diyarbakır, Mardin ve Batman’da medrese öğrencileri ve yetkililer ile bir araya gelen âlimler, kardeşlik köprüsünü kurmayı amaçladıklarını belirtti.



“TALEBE MÜBADELESİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ”



Konuya ilişkin Akit’e açıklamalarda bulunan Din-Bir-Der Genel Başkanı Muhittin Yıldırım, “Bu çalışma kapsamında ilk olarak Çaykara Sultan Murat Camii açılışına biz Güneydoğu’dan birçok hocamıza davet gönderdik. 25 Ağustos’ta bölgeden 50 hocamız Trabzon’a geldi. Tüm bölgede 26 program gerçekleştirdik. Bu programlarda yaylaları, köyleri, Kur’an kurslarını ziyaret ettik. En önemlisi talebe mübadelesini gerçekleştirmek için adımlar attık. Güneydoğu’da Arapça öğrenimi yüksek, bu nedenle buradan oraya oradan buraya talebe değişimini sağlamamız gerekiyor. Güneydoğu’daki medreselerimizde hayli yüksek derecede din eğitimi imkanı var. Biz bu noktada kardeşlik köprümüzü kurmak istiyoruz” dedi.



“BU TOPRAKLARA KARDEŞLİK MAYASI LAZIM”



“Bu topraklara kardeşlik mayası lazım” ifadelerini kullanan Yıldırım, “Bu çalışmaları hızlandırmak için Karadeniz’den 50 hocamızla Güneydoğu’ya geldik. Bölgede birçok ziyaret gerçekleştirdik. Diyarbakır’da ve bölgede birçok kentte ziyaret gerçekleştirdik. Alimlerimiz seydalarımız tanıştılar, kaynaştılar.



Bizim amacımız bu programı tüm ülke çapında yaygınlaştırmak. Bu millet bu ümmetin sütüdür. Bu sütü mayalayacak bir oluşum lazım. Bu oluşum siyasilerle sağlanamaz. Biz alimler olarak Allah’ın izniyle bu mayayı bu topraklara çalacağız” şeklinde konuştu.