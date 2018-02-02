Karadeniz'in yeşil cenneti: Rize

Rize denince akla başta Ayder Yaylası olmak üzere yaylaları, Kaçkar Dağları, yemyeşil doğası, buz gibi suları, masmavi denizi ve tabi ki adeta bir cennet olan Çamlıhemşin gelir. Bunların yanı sıra Rize’nin tarihi yerleri, yöresel lezzetleri ve antik kentleri de Rize’ye güzellik katıyor. Rize, yeşilin ve mavinin iç içe olduğu eşsiz manzaraya sahip her insanı büyüleyecek kadar güzellikte bir yer.

Motosiklet ve bisiklet turları

Bu aktiviteyi yapabileceğiniz en iyi yer Kaçkar Dağları... Kendinizi gökyüzünde bir kuş misali süzülmeye hazırlayın şimdiden. Yerli ve yabancı birçok insanın rağbet ettiği bu aktivite en çok Çamlıhemşin, Sal, Pokut, İkizdere ve Anzer bölgelerinde yapılıyor.

Olta balıkçılığı

Rize’de popüler olan en önemli aktivilerden biri de olta balıkçılığı. Bunun sebebi Rize’nin birçok dereye ve göle sahip olmasından kaynaklanıyor. Buralarda daha çok tatlı su balıkları bulunuyor.

Piknik alanları

Rize’de birçok yayla, göl, dere kenarları ve şelaleleri bulunuyor. Bu eşsiz yeşillik çemberinde, çiçeklerle bezenmiş mis gibi arazisi ve kuşların o ninni gibi sesleri eşliğinde piknik yapmadan sakın dönmeyin.

Meşhur Taş Köprüleri

Bol bol taş köprü görmeye hazır olun şimdiden. Coğrafi koşulların getirdiği harika bir akis… Adeta büyülüyor sizi yemyeşil cümbüşüyle birleşen köprülerin harika kareleri... “Hangi açıdan fotoğrafını çeksem bu eşsiz doğa manzarasını?” diye diye binlerce kareleri biriktiriveriyorsunuz. O kadar çok köprü var ki, görüp hayran kalabileceğiniz; Taş Kemer Köprüler, Şenyuva Köprüsü, Çağlayan Köprüsü, Güneyce Köprüsü ve benim aralarında en hayran kaldığım doğayla inanılmaz bir ahenk içinde olan Çamlıhemşin’deki Köprüköy Köprüsü.

Köprüköy Köprüsü (Çamlıhemşin)

Fırtına Deresi üzerinde kurulu taş köprülerden birisi. Köprünün batı ayağına küçük bar tabliye kemeri ilave edilmiştir. Köprünün korkuluk duvarları tamamen yıkılmıştır. 19. yüzyıl sonlarında Türk ustalar tarafından köprünün tekrar yapıldığı bilinmekte...

Ayder Yaylası

Doğu Karadeniz denince akla yaylalar, yayla denince de ilk akla gelen yer Ayder Yaylası’dır. Ayder Yaylası Rize ilinin Çamlıhemşin ilçesinin 18 km kuzeyindedir. Ayder Yaylası eminim ki, her mevsim ayrı bir güzellikte… Yazın serin ve kırmızı, turuncu, sarı renklerde, kışın ise gidenlerin paylaştığı karelerden gördüğüm üzere karlarla kaplı yeşil ve beyazdır. (Bembeyaz halini görmeyi de deli gibi istediğim tartışılmaz bir gerçek) Kışın yaylanın güneyindeki dağlarda helikopterle gidilerek aşağıya doğru kayak yapılmakta. ‘Heliski’ denilen bu kayak türü için Avrupa’nın değişik ülkelerinden meraklıları buraya geliyor.

Kaçkar Dağları Milli Parkı

Fırtına Deresi ile Hemşin Deresi arasındaki Kaçkar Dağları’nda, muhteşem bir doğa sunan coğrafya Türkiye’nin en etkileyici milli parkları arasında. Doğu Karadeniz’in yemyeşil, sık ormanları, hırçın dereleri, geniş ve sarp vadileri ile yüksek tepelerinden oluşan milli park 1994 yılından beri koruma altında… Kaçkar Dağları 4 bin metreye yaklaşan zirvesi ile Karadeniz Bölgesi’nin en yüksek dağı unvanını taşıyor.

Zilkale

Osmanlı Dönemi’ndeki adı ‘Zir Kale’ olup ‘Aşağı Kale’ anlamına gelmekte... Bizans döneminde Doğu yönünden gelebilecek tehlikelere karşı bir gözetleme kalesi olarak kullanılmış. Osmanlı döneminde ticari ve askeri açıdan önemli olan doğu yolunun gözetlenmesi ve ticaret kervanlarının konaklanması amacıyla hizmet etmiş.