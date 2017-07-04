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Karadeniz’de şiddetli fırtına

Zonguldak’ta yağmur ve fırtına, sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdürdü. Yağışla birlikte fırtına da etkili oldu.

04 Temmuz 2017 Salı 19:09
Karadeniz’de şiddetli fırtına

Zonguldak'ta şiddetli fırtına etkisini sürdürdü.

Balıkçı tekneleri limana sığınırken açıkta bekleyen gemiler ise adeta beşik gibi sallandı.

Zonguldak’ta da, şiddetli rüzgar nedeniyle Karadeniz’de oluşan dalgalar 7 metrelik istinat duvarına ulaştı.

Sabah saatlerinden bu yana etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle limana girebilmek için açıkta sıra bekleyen gemiler zor anlar yaşadı.

Yük gemileri zor anlar yaşadı

Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle limana girmek için açıkta sıra bekleyen yük gemileri zor anlar yaşadı.

Kuru yük gemileri fırtına ve şiddetli dalgalar nedeniyle adeta beşik gibi sallandı.

Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri limana sığındı.

Rüzgarın saatteki hızlı yaklaşık 13 kilometre olarak ölçüldü.

Yağışlı havanın gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 19:09
  1. Karadeniz
  2. Zonguldak
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