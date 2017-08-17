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Karadeniz'de palamut bereketi yaşanıyor

Olta ile balık avlama yasağının 15 Ağustos'ta kalkmasıyla birlikte Zonguldak'ta tezgahlar palamutla dolmaya başladı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 15:48
Karadeniz'de palamut bereketi yaşanıyor

15 Nisan'da başlayan balık avı yasağının ardından, olta ile avlanma dün itibariyle başladı. 1 Eylül'de başlayacak ağ ile balık avlama sezonu öncesi balıkçıların denize açılarak olta ile yakaladıkları palamutlar, Zonguldak tezgahlarındaki yerini aldı.

Kent merkezindeki Merkez Balıkçı Pazarı'nda bulunan tezgahları süsleyen palamutun tanesi 12.5 liradan satılıyor. Bazı vatandaşlar palamuta rağbet gösterirken,  bazıları da pahalı olması nedeniyle fiyatların düşmesini bekliyor.

40 yaşındaki balıkçı Oktay Ertürk, olta ile avlanma yasağının kalkmasıyla birlikte kayıkların Karadeniz'e açıldığını belirterek, "Her biri 300 gram gelen palamutlar tezgahlarımızı süsledi. Kapuz ve inağzı mevkiinde tutulan palamutlar ilgi görüyor. Bu sene inşallah palamut olacak. Şu anda 12.5 lira ama bollaştığı zaman daha da ucuzlar. Şu anda fiyatı normal. Zaten 5 aydır balık yok, millet balığı özledi." dedi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 15:48
  1. Karadeniz
  2. palamut
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