Karadeniz'de hamsi bereketi

Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başından itibaren Karadeniz'de balık bolluğu yaşandığını söyledi.

Sezonun açılmasıyla palamut ve çinekopun da bol avlandığını dile getiren Malkoç, "Bu sezon alışılmışın dışında palamut ve çinekop bolluğu yaşandı. Normalde palamudun bol olduğu yıllarda hamsi az olur ama Karadeniz'de hamsi var. Be sezon palamudun bol olmasından dolayı hamsi batıdan başladı, Orta Karadeniz'e doğru geliyor. Önceden 500 bin ton hamsiyi bir ayda tutardık ama şimdi sezon geneline yayılıyor." ifadelerini kullandı.

Karadeniz geneline dağılan hamside sezonun nisan ayına kadar süreceğini tahmin ettiklerine dikkati çeken Malkoç, şunları kaydetti:

"Karadeniz'in her tarafına dağılmış hamsi var. Hava şartlarından dolayı bu sezon hamsi Bulgaristan üzerinden geliyor. Bu nedenle tüm sahili gezerek geliyor. Önceden hamsi yoğunlukla Samsun'da tutulup Türkiye'ye dağılırdı, şimdi Hopa'dan İstanbul Boğazı'na kadar hamsi oluyor. Vatandaşlarımız rahat olsun, denizde hamsi bol. Hamsi sezonu nisan ayına kadar sürecek. Sezon başından itibaren Karadeniz'de yaklaşık 150 bin ton hamsi tutuldu. Sezon sonuna kadar 350 bin tonu bulmasını bekliyoruz."