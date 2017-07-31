Karadeniz'de gizemli variller! İçi dolu...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Orhan Arancı, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğüne bağlı cankurtaran ekiplerinin, kuzey sahillerinde vatandaşların can güvenliğinin yanı sıra tehlike saçan diğer unsurlara yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.



Karadeniz açıklarında cankurtaran ekiplerinin görüş açısına birkaç varilin girdiğini ve hemen müdahalede bulunduklarını ifade eden Arancı, içi sıvı dolu varillerin ekipler tarafından tehlike oluşturmaması için kıyıya alındığını, ilgili birimlerin incelemelerde bulunmaları için muhafaza altında tutulduğunu aktardı.



Vatandaşların can güvenliğinin yanında sahillerin temizliği noktasında da üzerlerine düşen görevleri yerine getirmek için çalıştıklarını anlatan Arancı, şunları kaydetti:

"Denizde bulunan varillerden kıyıya yaklaşanlarını ekiplerimiz, kontrollü bir şekilde muhafaza altına alıyor. Denizden çıkan ilk varilin içi sıvı doluydu. Muhteviyatının ve zarar durumunun belirlenmesi için belediye ekipleri sıvılardan numune aldı. İlk incelemelerde varillerin bir sağlık sorunu oluşturmadığı saptandı. Konu ile ilgili gerekli incelemelerin yapılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ile de irtibat halindeyiz. Kendileri şu anda varillerin hangi ülkeye ait olduğunu saptamaya çalışıyorlar. Kıyıya yaklaşan varilleri kontrollü bir şekilde muhafaza altına almaya ve gerekli incelemelerin yapılması için ilgili kurumlarla irtibat halinde olmaya devam edeceğiz."