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Karadeniz’de fındık hasadı başladı

Dünya fındık üretiminin %78’ine sahip Türkiye’de fındık deposu Doğu Karadeniz’de hasat başladı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:07
Karadeniz’de fındık hasadı başladı

Türkiye’de en fazla fındığın üretildiği Ordu’da fındığın en erken olgunlaştığı bölge olan Saraycık bölgesinde bahçelere giren üreticiler hasada başladılar. Yeşil altın olarak da bilinen fındığın bu yıl çok verimli olduğunu belirten üreticiler, halen fındık fiyatının serbest piyasada 8 lira olduğunu belirterek, “Fındık fiyatı yeni sezonda 10-12 lira arasında olursa rekolteye göre oldukça iyi fiyattır” dediler.

Tahmini rekoltenin açıklanmadığı Türkiye’de bu yıl rekoltenin 600 bin tonu geçebileceği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:07
  1. Karadeniz
  2. Türkiye
  3. Ordu
  4. Saray
  5. Doğu Karadeniz
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