Karadeniz'de fındık hasadı

Yöre halkı, sabah erken saatlerde fındık bahçelerinde çalışmaya başlıyor. Yevmiye ile fındık toplayan işçiler, sıcak ve neme rağmen dalda fındık bırakmamaya özen göstererek akşam saatlerine kadar bahçede çalışıyor.

Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'ndeki bahçesinde fındık toplayan Fahrettin Karslı, fındık toplamanın zahmetli iş olduğunu anlattı.

Karslı, fındık toplarken özellikle nemden dolayı bunaldığını anlatarak, her şeye rağmen fındığın hasat edilmek zorunda olduğunu belirtti.

Bölgeye bir süredir yağmur yağmadığını ifade eden Karslı, "Bu nedenle fındık sıcaktan olumsuz etkilendi." dedi.

Karslı, yaklaşık 60 dönümlük bahçesinde yevmiye karşılığında 18 işçi çalıştırdığını vurgulayarak, her yıl fındık toplama işlerinin yaklaşık bir hafta ya da 10 gün sürdüğünü dile getirdi.

Toplanan fındığı kuruması için bahçenin yanındaki harmana seren Karslı, patostan geçirme işleminin ardından ürünü satacağını söyledi.

Karslı, geçen sezon fındığın kilogramını 7,5 liradan sattığını anımsatarak, "Bu sene fındık fiyatının, geçen seneye göre daha yüksek olacağı konusunda umutluyum." diye konuştu.

Bahçe sahiplerinden 68 yaşındaki Nurten Karslı ise fındık toplayan işçilere yardım ettiğini söyledi.

Fındık toplamanın, kurutma ve patosa vurmanın zahmetli iş olduğunu belirten Karslı, zahmetine rağmen fındığın yılda bir kez ürün verdiğine dikkati çekti.

Karslı, fındıktan bu yıl, geçen yıla göre daha fazla para kazanmayı umduklarını sözlerine ekledi.

'Üreticiler gibi bizlerde bu sene daha umutluyuz'

Yevmiye ile fındık toplayan 45 yaşındaki Esma Baş da fındık toplamanın zor ve emek isteyen bir iş olduğuna dikkati çekti.

Her yıl yevmiye ile fındık topladığını ve artık zorluğuna alıştığını ifade eden Baş, "Ekmek paramız için sıcağın altında fındıkları tek tek topluyoruz." dedi.