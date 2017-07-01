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Karadeniz’de ahır sistemi değişiyor

Ordu’da geleneksel ahır anlayışı terk edilerek hayvan refahına uygun, verimlerini yükseltecek şekilde yeni ahırlar inşa ediliyor.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:52
Karadeniz’de ahır sistemi değişiyor

Ordu’nun kırsal kesiminde bulunan ve geleneksel olarak hala geçerliliğini koruyan ‘evlerin altında ahır’ sistemi yavaş yavaş yerini modern ve hayvan refahına uygun şekilde inşa edilen ahırlarla değiştiriliyor. Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce 2014 yılından itibaren uygulamaya başlanan yeni ahır projelerinde önemli mesafe kat edildi.

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, yeni hayvan barınaklarının inşa edilmesi için son 3 yılda önemli mesafe kat edildiğini söyledi. Yılmaz, “Yeni hayvan barınaklarının inşası konusunda 2014-2015 ve 2016 yıllarında toplam 64 proje onaylandı. Bu projelerden 41 adet ahır inşaatı tamamlandı. Tamamlanan 41 adet inşaatın proje bedeli yaklaşık 6 milyon liradır. Bakanlığımız tarafından tamamlanmış bu projelere yaklaşık 3 milyon TL hibe desteği ödemesi yapıldı. Devam eden 23 adet ahır ve ağıl projesinin bedeli yaklaşık 4 milyon TL olup, tamamlandıklarında yaklaşık 2 milyon TL hibe ödemesi yapılacaktır” dedi.

2017 yılında 6 aylık dönemde 72 projenin onaylanarak bakanlığa gönderildiğini, bu projelerden 24 tanesinin onaylandığını da belirten Yılmaz, “Bu projelerin toplam bedeli 4 milyon 300 bin liradır. Proje sahibi koyun ve sığır yetiştiricilerine gerekli bilgilendirmeler yapılmış olup, en kısa zamanda inşaatlara başlanacaktır. Bu çalışmalarla kırsal kesimde gelenekselleşmiş ancak kullanışlılığı artık tartışılır hale gelen hayvan barınakları yavaş yavaş yerini hayvan refahına uygun, verimlerini yükseltecek şekilde inşa ediliyor" diye konuştu.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:52
  1. Karadeniz
  2. Ordu
  3. Kemal Yılmaz
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