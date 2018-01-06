Karadeniz yaylalarında komandolar eksi 7 derecede terörist arıyor

Karadeniz kırsalında geçen yıl yaptıkları eylemlerin ardından güvenlik güçlerinin yoğun operasyonlarıyla köşeye sıkışan PKK'lı teröristler, kış üstlenmesi yapamadıkları için ormanlarda aç kalarak tek tek teslim olurken, bütün sığınakları da ortaya çıkarılıyor. Giresun'un Dereli ilçesinde teslim olan 'Aram' kod adlı PKK'lı Mustafa Tolucan'ın yanı sıra Yağlıdere ilçesi kırsal kesiminde yol açma ve temizleme çalışması yapan iş makinesinin önüne çıkarak, ardından güvenlik güçlerine teslim olup tutuklanan 'Agit Van' kod adlı Hasan Demir'in verdiği ifadeler doğrultusunda operasyonların alanıda genişletildi.

ÖNLEMLER EN ÜST DÜZEYDE

Hasan Demir'in, teröristlerin Tunceli üzerinden Karadeniz'e geçiş güzergahları, arazide saklanma koşulları, kış üstlenmeleri yöntemi ve sığınaklar gibi birçok konularda verdiği ifadelerin ardından Erzincan'ın Refahiye İlçesi'nde hava destekli operasyonda 6 PKK'lı ölü ele geçirildi. Giresun'un kırsal kesiminde çok sayıda erzak ve mühimmatların gömülü olduğu sığınaklar ele geçirilip imha edilirken, teslim olan 2 PKK'lının aynı grubundan olduğu belirlenen 2 teröristin yakalanması içinde İHA destekli operasyonlar düzenleniyor.

Bölgedeki operasyonların yoğunlaşmasıyla Giresun üzerinden Tunceli'ye dönemeyerek kış üstlenmesi yapamayan ve bütün sığınakları da tek tek ortaya çıkarılıp imha edilen teröristlerin, Ordu ve Sivas kırsalına geçişinin önlenmesi içinde tedbirlerin artırıldığı gözlendi.

OPERASYONA 'KOMANDO ANDI' İLE ÇIKIYORLAR

Ordu'da komandolar, Giresun-Sivas sınır bölgesinde sıfırın altında 7 derece soğuk havada, karla kaplı ormanlarla yaylalarda çetin kış koşullarına karşı terörist arıyor. Fatsa Jandarma Asayiş Komando Bölüğü komandoları, 'komando andı' ile operasyona çıkarken, teröristlerin yayla evlerinden erzak çalmalarının önlenmesi içinde yoğun güvenlik tedbirleri alıyor. Giresun'da teslim olan 2 PKK'lı teröristin ifadeleri ve telsiz kestirmesinden, bölgede gruptan geriye kalan teröristlerin sığınaklarının yok edilmesiyle yeni sığınak yapamadıkları, erzak ve yaşam malzemesi bulamadıkları için kış üstlenmesine geçemedikleri de belirlendi. Teröristlerin kışı boş yayla evlerinde geçirme planına karşı komandolar arazi arama-tarama faaliyetini sürdürürken, zırhlı araçlardanda yayla evleri termal kameralarla kontrol altında tutuluyor.