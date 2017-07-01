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Karadeniz sahilindeki plajlar doldu

Zonguldak’ın Karadeniz’e sahili olan Ereğli ilçesindeki plajlar hava sıcaklığının artmasıyla birlikte tamamen doldu.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:13
Karadeniz sahilindeki plajlar doldu

Karadeniz sahilindeki Alaplı-Ereğli-Kapus gibi bölgelerdeki plajlar sabah saatlerinden doldu. Yazlıkları olanların yanı sıra günübirlik gelen tatilciler, hava sıcaklığının 32 dereceye kadar yükselmesi nedeniyle kendilerini Karadeniz’in serin sularına bırakıyor.

Deniz suyu sıcaklığı 23 derecenin üzerine çıkarken, özellikle Ereğli plajı Bodrum sahillerini aratmadı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:13
  1. Karadeniz
  2. Zonguldak
  3. Ereğli
  4. Alaplı
  5. Bodrum
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