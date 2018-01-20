Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi

Giresun Keşap'ta gerçekleşen heyelanda toprak, taş duvar ile yaya kaldırımına ait beton blok yola düştü.

20 Ocak 2018 Cumartesi 09:56
Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi

Giresun'un Keşap İlçesi girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu bir süre trafiğe kapandı.

Heyelan, bugün saat 08.00 sıralarında Keşap ilçe girişinde meydana geldi. Yol kenarındaki yamaçta meydana gelen heyelanda toprak, taş duvar ile yaya  kaldırımına ait beton blok, karayoluna düştü. Toprak kaymalarının devam ettiği alanda karayolları ve itfaiye ekipleri de çevrede önlem aldı.

Heyelean ve ardındaki  çalışmalar nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri su sıktığı yamaçtaki toprak ve taş kütlelerini tehlike oluşturmaması için indirmeye çalıştı. Bu sırada karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. 

Çalışmanın ardından Karadeniz Sahil Yolu Giresun-Keşap karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü verilmeye başlandı. 

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 09:56
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
    1. Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
    2. Çiğ süt fiyatları üreticinin yüzünü..
    3. FETÖ'cü alçak: Mülakatlarda..
    4. Rusya yaptığı ankette dikkat çeken bir..
    5. TSK tarih verdi! Balistik füze testi...
    6. FETÖ'cü emniyet amiri itiraf etti!..
    7. Mete Yarar açıkladı: O günler çok yakın
    8. YPG katliam yaptı: 25 ölü
    9. Terör örgütü PKK tutuştu! Afrin için..
    10. Gece yarısı Afrin için hazırlandılar
    11. Bu fotoğraf Türkiye’de çekildi!
    12. Bayern Münih'te şok kavga! İki yıldız..
    13. Medipol Başakşehir, Bursaspor'a konuk..
    14. Altın ithalatında rekor
    15. 17 milyon liralık kobra zehri ele..
    16. Önceden burada balık avlanıyordu! Yok..
    17. Jandarmadan ilkokul öğrencilerine..
    18. Avrupa'da fırtınada ölenlerin sayısı..
    19. Ankara'da gecekondu yangını çıktı
    20. Yerli otomobilde tek söz onların
    Tel Abyad'da çatışmalar başladı
    Tel Abyad'da çatışmalar başladı
    İşte geleceğin tüccarı! Herkesi tek tek durdurup… Karneyi fırsata çevirdi!
    İşte geleceğin tüccarı! Herkesi tek tek durdurup… Karneyi fırsata çevirdi!
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    Perinçek sloganı söyledi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu
    Perinçek sloganı söyledi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu
    5 ABD askeri çatışmada öldürüldü
    5 ABD askeri çatışmada öldürüldü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 20.01.2018
    Kızlarını almaya giden babaya şok!
    Kızlarını almaya giden babaya şok!
    Fotoğraflar peş peşe geliyor… Gövde gösterisi!
    Fotoğraflar peş peşe geliyor… Gövde gösterisi!