Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Karadeniz inadı tuttu! 5 bin TL'lik otomobille Avrupa'yı turladı

Giresunlu Cemil Baker ve Yener Mustafa Şenel, arkadaşları ile girdikleri inatlaşma sonucu 1989 model Şahin otomobili ile toplamda 15 bin kilometre yol yaparak Avrupa’yı turladı.

15 Şubat 2018 Perşembe 11:42
Karadeniz inadı tuttu! 5 bin TL'lik otomobille Avrupa'yı turladı

Giresunlu Cemil Baker ve Yener Mustafa Şenel 89 model Şahin otomobili ile 14 ülke gezip 15 bin kilometre yol kat etti. İki arkadaş, ‘5 bin TL’lik araç ile 15 bin kilometre yol’ sloganıyla çıktıkları yolda, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Çekoslovakya, Almanya, Danimarka, Belçika, Hollanda, Fransa, İsviçre, İtalya, Arnavutluk, Hırvatistan ve Slovakya’yı gezerek hedefleri olan 15 bin kilometreyi tamamladı.

GİDERSİN, GİDEMEZSİN...

Çıktıkları yolda karşılaştıkları her gurbetçinin ilgisiyle karşılaştıklarını belirten Cemil Baker, maceralarının Almanya’ya kurdukları reklam şirketi ile başladıklarını söyledi. Sürekli Almanya’ya gittiklerini ve her seferinde değişik bir araçla gittiklerini aktaran Baker, “Reklam üzerine Almanya’nın Hamburg şehrine bir şirket kurduk ve yaklaşık 2 yıldır da bununla uğraşıyoruz. Sürekli Almanya’ya araç ile gidiyoruz ve sürekli değişik bir araçla gidiyoruz bu sefer de Şahin ile gidelim dedik ve arkadaşlar ‘5 Bin TL’lik araçla 15 bin kilometre yol yapılır mı?’ derken bizde yapılacağını iddia ettik. İş biraz daha teferruatlarınca gidilir mi? Gidilmez mi? Gidemezsiniz? Gideriz derken ‘5 bin TL’lik araçla 15 bin kilometre yol’ sloganıyla yola çıktık” dedi.

"SAĞ SALİM GİRESUN'A DÖNDÜK"

Avrupa’daki birçok ülkeyi gezdiklerini vurgulayan Baker, “Çok şükür sağ salim tekrardan Giresun’a döndük. Yolumuz güzergah itibariyle, Türkiye, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Çekoslovakya, Almanya, Danimarka’yı dönüş yolunda ise Danimarka, Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İsviçre, İtalya, Arnavutluk, Hırvatistan, Slovakya, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye şeklinde oldu. Yaklaşık 15 bin kilometreyi tamamladık” dedi.

Cemil Baker’in yol arkadaşı Yener Mustafa Şenel ise Almanya’da yaşadıkları duygusal anları şöyle anlattı: “Gurbetçilerin bizlere karşı olan sevgileri çok üst düzeydeydi. Bir gurbetçimiz bir anısını bizimle paylaştı. Babası yıllar önce Almanya’ya geldiğinde hayalinde, bir bu marka araç ile buraya gelmek olduğunu söyledi. Onun Almanya ’ya bu şekilde gelemediğini ama kendilerinin de bu hayali gerçekleştiremediğini söyleyerek yanında ki kızını arabaya oturtturdu ve kızına dedesinin hayalini bizlerin gerçekleştirildiğini söyledi. Bizde bunları duyduğumuz zaman çok mutlu olduk.”

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 11:42
  1. Giresun
  2. otomobil
  3. Yener Mustafa Şenel
  4. karadeniz
  5. Cemil Baker

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran güçleri, YPG'li teröristlerle çatışıyor!
    1. İran güçleri, YPG'li teröristlerle..
    2. CHP’li Bozkurt'dan büyük ihanet!
    3. 18 milyon liraya bloke konuldu: Yok..
    4. Artvin’de baraj suları çekildi, ortaya..
    5. İran terör örgütü PKK'yı vurunca ABD..
    6. Mersin'de aküden 2 kilo 840 gram eroin..
    7. Antalya’da polisin durduğu araçta..
    8. Küba'daki diplomatların sorunun nedeni..
    9. Ankara'da sigarayla bindiği..
    10. Kılıçdaroğlu CHP'li milletvekillerine..
    11. AK Partili Naci Bostancı'dan CHP'ye..
    12. Sofiane Feghouli: İnşallah şampiyon..
    13. Hükümet'ten Afrin operasyonunun..
    14. Soros'un ortağı uyardı: Felaket olacak!
    15. Karamollaoğlu'ndan 'Başbuğ' açıklaması
    16. 'İran Türkiye'ye teşekkür borçlu!..
    17. Karadeniz inadı tuttu! Yaparsın,..
    18. Teröristbaşını 60 saniyede paketlediler!
    19. Dindirin artık şu gözyaşlarını
    20. Ağzını temiz tut
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    "Mayıs ayında topyekün saldıracaklardı"
    "Mayıs ayında topyekün saldıracaklardı"
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...