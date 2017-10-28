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Karadeniz ekibinde şok...Oyuncular şehri terk etti

TKBL ekiplerinden Orduspor'da 11 oyuncunun takımdan ayrılmasından sonra başantrenör Hakan Yiğit de istifa etti

28 Ekim 2017 Cumartesi 02:12
Karadeniz ekibinde şok...Oyuncular şehri terk etti

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) mücadele eden  Ordusporlu oyuncuların tamamı takımdan ayrıldı, bunun üzerine başantrenör Hakan  Yiğit de istifa ettiğini açıkladı.

Başantrenör Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımda uzun  süredir ekonomik sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Maçlara zor şartlarda hazırlandıklarını belirten Yiğit, "En büyük  sorun oyuncuların konaklama probleminin çözülmemesiydi. Sezon başından bu yana  konaklama sorununun çözülmemesi bizi çok yıprattı." dedi.

Yiğit, sıkıntılara rağmen sezonun ilk üç maçına çıkarak mücadele  ettiklerini dile getirdi.

Tüm çabalarına karşın sorunlarının devam ettiğini anlatan Yiğit,  "Bizlere verilen sözlerin de tutulmaması sonucu sezon başında transferini  gerçekleştirdiğimiz biri yabancı 11 oyuncumuz takımdan ayrılmak zorunda kaldı.  Oyuncuların tamamı şehri terk etti. Bunun üzerine ben de istifa kararı aldım."  diye konuştu.

Böyle bir durumun yaşanmasından son derece üzüntü duyduğunu vurgulayan  Hakan Yiğit, Orduspor'un yarın iç sahada İzmit Belediyespor'la maçının olduğunu  kaydetti. Yiğit, "Altyapıdan oyuncularla mı bu maça çıkılır bilmiyorum ancak şu  anda Orduspor Kadın Basketbol Takımı'nın hiçbir oyuncusu kalmadı." ifadesini  kullandı.

Veda mesajı

Hakan Yiğit, kulübün resmi sosyal medya hesabından yayınladığı veda  mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Beni tanıyanlar bilir, vedalardan hoşlanmam, veda edemem ama her  başlangıcın bir de sonu var. Benim ve muhteşem çalışma arkadaşlarım Adnan  Alparslan, Baver Eren, Çağatay Saltık ve Emrah Yağdı için bugün Orduspor  günlerimiz son buldu. Sporcularımıza bir sözümüz vardı, 'Son oyuncu gitmeden  buradan gitmeyeceğiz' demiştim ve şimdi tüm oyuncularımız ayrıldı, bugün de  ayrılmak bize düştü. Hoşçakalın."

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 02:12
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