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Karadavi'ye skandal müebbet hapis cezası!

Darbeyle göreve gelen Sisi yönetimindeki Mısır'da, askeri mahkemenin, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de aralarında bulunduğu 17 sanık hakkında müebbet hapis cezası verdiği bildirildi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 22:51
Karadavi'ye skandal müebbet hapis cezası!

Seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı darbeyle göreve gelen Sisi yönetimindeki Mısır'da, askeri mahkemenin, "bir albaya suikast düzenlemeye teşvik" suçlamasıyla yargılanan Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de aralarında bulunduğu 17 sanık hakkında müebbet hapis cezası verdiği belirtildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire'nin kuzeyindeki Askeri Ceza Mahkemesi, "2015'te Kahire'de Albay Vail Tahun'a suikast düzenlemek suçlamasıyla" yargılanan Karadavi'nin de aralarında bulunduğu 7'si gıyabi 17 sanığı müebbet hapis cezasına (25 yıl) çarptırdı.

Davada Karadavi'ye "Suça; adam öldürmeye, yalan haber yaymaya ve kamu malına zarar vermeye teşvik yoluyla katıldığı" suçlamaları yöneltildi.

Mahkeme ayrıca, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyelerinden Abdurrahman el-Berr, Mahmud Gazlan, Taha Vahdan, Said Uleyva'nın da aralarında bulunduğu 26 sanığın beraatına hükmetti. İhvan üyelerinden Muhammed Kemal'in hakkındaki davanın ise ölümü nedeniyle düşürüldüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 22:51
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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