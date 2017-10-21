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Karadan polisler, denizden sahil güvenlik takip etti

Rus savaş gemisi, geniş güvenlik önlemleri içerisinde İstanbul Boğazı'ndan geçti.

21 Ekim 2017 Cumartesi 17:51
Karadan polisler, denizden sahil güvenlik takip etti

Rus donanmasına ait 56 borda numaralı savaş gemisi saat 14.45 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı.

Gemiye Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Rumeli Hisarı açıklarından geçtiği sırada geminin ön kısmında silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.

Geminin güverte kısmındaki çok sayıda askerin olduğu ve İstanbul yalılarının ve kıyının fotoğraflarını çektiği görüldü.

Yaklaşık 1,5 saatte geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizine açıldı.

Savaş gemilerinin geçişini karadan polis ekipleri, denizden Sahil Güvenlik Botları takip etti.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 17:51
  1. rus savaş gemis
  • ErolErol1 gün önce
    Nasılsa beleş geçin bakalım
  • KanuniKanuni1 gün önce
    Kanal İstanbul bir an önce başlayıp biter inşaallah.
  • Hy-hyHy-hy1 gün önce
    Adamlar yarın işgal edersek hangi yalıyı alırız diye olmasın.Birde askeri bir geminin resim,foto,kamera görüntü kayıt olayı askeri casusluk kapsamına girmezmi yada bizim gemiler rusyada aynısını yapsa nasıl olur.
  • ikraikra1 gün önce
    seyit onbasi.aklima geliyor.allah cc rahmet etsin....gerisini anlayan anlar..

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