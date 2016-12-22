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Karadağlılar NATO üyeliğine karşı

Karadağ’da NATO üyeliğine karşı çıkanların oranı yüzde 39,7, NATO üyeliğini destekleyenlerin oranı ise yüzde 39,5 oldu.

Karadağlılar NATO üyeliğine karşı
Eklenme: 22 Aralık 2016, 19:27
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NATO’nun 29’uncu üyesi olmak için davet alan Karadağ’da halkın karara yönelik bakış açısını açıklayan anket Karadağ merkezli Demokrasi ve İnsan Hakları Merkezi (CEDEM) tarafından yayınlandı. Anket sonuçları, ülkenin NATO üyeliğine destek veren ve karşı çıkan vatandaşların oranının birbirine oldukça yakın olduğunu ortaya koydu. Önemli oranda etnik Sırp nüfusuna ev sahipliği yapması nedeniyle ülkenin NATO’ya değil Rusya’ya yakınlaşması gerektiğini savunan partilerin destek bulduğu ülkenin NATO üyeliği konusu sert tartışmalara neden oluyor.

CEDEM tarafından 5-14 Aralık 2016 tarihleri arasında bin 29 kişiyle yapılan mülakatlarla hazırlanan ankete göre NATO üyeliğine karşı çıkanların oranı yüzde 39,7 olurken NATO üyeliğini destekleyenlerin oranı yüzde 39,5 oldu. Katılımcıların yüzde 20,8’i ise konuya ilişkin fikri olmadığını ifade etti. Anket sonuçları, ülkede NATO üyeliği konusunda yapılacak bir referandumda halkın üyeliği reddetmesi olasılığının oldukça güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

Anket sonuçları, Karadağ’daki en büyük yatırımcılardan olan Rusya’nın tepkisini çeken NATO üyeliği sürecinin aksine AB üyelik sürecinin ise vatandaşlardan büyük oranda destek aldığını ortaya koydu. Vatandaşlara yöneltilen “Karadağ, AB’ye katılmalı mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 63’ü olumlu cevap verirken, AB üyeliğine karşı çıkanların oranı yüzde 24,6 seviyesinde kaldı.

 
EtiketlerKaradağlılarNATO
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