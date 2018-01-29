Karadağ'da silah fabrikasında patlama: 2 kişi yaralı

Bijelo Polje Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, Tara Silah Fabrikası'nda meydana gelen patlamada Radovan Cobeljic ve Maksim Vujicic isimli işçilerin ağır yaralandığı kaydedildi.

İşçilerin hayati tehlikesinin sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, yaralıların vücutlarında bulunan derin yanıklar nedeniyle helikopter ambulansla başkent Podgorica'daki kliniğe sevk edildikleri bildirildi.

Fabrikadan patlamanın nedenine ilişkin açıklama yapılmazken, olay hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Bu arada, aynı silah fabrikasında daha önce de üç patlama meydana gelmişti. 2014 yılındaki iki ayrı patlamada 7 kişi yaralanırken, 2015 yılındaki patlamada bir kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise yaralanmıştı.