Karadağ'da bir ilk! Tutuklandı...

Karadağ Yüksek Mahkemesi'nin basın servisinden yapılan açıklamaya göre DEAŞ'a katıldığı kanıtlanan bir Karadağ vatandaşı hapis cezasına çarptırıldı.

ÖNCE İSTANBUL SONRA SURİYE

Hamid Beharovic adlı şahsın 2015-2016 yılları arasında örgüte üye olduğu aktarıldı. 6 ay hapse çarptırılan Beharovic'in kız arkadaşı ve kızı ile İstanbul'a daha sonra da Suriye'ye gittiği ortaya çıktı.

Suriye'den 2016 yılında hava alanında gözaltına alındığı ifade edilen Karadağ vatandaşı bir aylık gözaltı süresi sonunda salıverilmişti.

İFADESİNDE NE SÖYLEDİ?

Beharovic'in Suriye'ye "dini inanışı nedeniyle gittiğini" söylediği ancak şiddet olaylarına karışmadığını hatta DEAŞ militanlarının karıştığı bir çatışma bile görmediğini aktardığı belirtildi.

Timetürk