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Karadağ: Borsada iki sıfır nisana kadar atılabilir

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, BIST 100 endeksinden 2 sıfır atılması işleminin nisan ayına kadar yapılabileceğini bildirdi.

30 Ocak 2018 Salı 15:08
Karadağ: Borsada iki sıfır nisana kadar atılabilir

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, BIST 100 endeksinden sıfır atılması planı ile ilgili açıklamada bulundu.

Karadağ, Habertürk TV canlı yaptığı konuşmada, "Endeksten sıfır atılması nisana kadar yapılabilir" ifadesini kullandı.

BIST 100 endeksinden 2 sıfır atılması konusu geçtiğimiz yıl mayıs ayında endeksin 100 bine yaklaşması ile gündeme gelmişti. Konu üzerine açıklamada yapan Karadağ, "100 bini aştıktan sonra iki sıfır atmayı düşünüyoruz, çalışmalar sürüyor" açıklamasını yapmıştı.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 15:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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