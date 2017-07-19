'Karada kulaç atan adam': Ayağım yerden kesilince yüzdüm

İstanbul’da şiddetli yağış sırasında sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaşılan bir video büyük ilgi gördü. Üsküdar’da sel sularında yüzmeye çalışan bir kişinin görüntüsü hızla paylaşıldı.

Dereye dönen sokakta yüzen Murat Sümer o anları anlattı. Habertürk'ün haberine göre, Üsküdar’da bir kokoreççide garson olarak çalışan henüz 17 yaşındaki Sümer, o onları şöyle anlattı:

“Evde sabah 7 gibi oturuyordum. Şimşek çaktı. Ne oluyor diye bakayım dedim. Her yeri su basmıştı. En az 2 metre su vardı. Esnaf masaların, sandalyelerin üzerine çıkmıştı. Sokaktaki suyu tahliye etmek için esnaf Mehmet Ali abinin yanına gittim. Suya girdim. Rögarın kapağını açmaya çalışırken ayaklarım yerden kesildi. Kendimi tamamen suda buldum. Bir yandan çok şiddetli yağmur yağıyordu. Yüzmeye başladım. O sırada görüntümü çekmişler. Başaramayacağımı anlayınca hemen yanımdaki dükkânın masasına çıkmaya çalıştım. Ama su masanın da boyunu aşıyordu. Arkadaşım masayı tuttu üzerine çıktım. Sonrasında sosyal medyada benim yüzdüğümü görüp arayanlar çok oldu. ‘Üsküdar'ın gururu’ ve ‘Karada kulaç atan adam’ diye yorum yapanlar oldu. Herkes o sen miydin diye sordu.”

Belediyelerin daha sıkı tedbirler alması gerektiğini söyleyen Sümer, “Belediyelerimizin biraz daha dikkatli çalışmalarını rica ediyorum. Rögar kapakları yetersiz ve küçük. Şiddetli yağmurlarda sıkıntı yaşıyoruz. Kendi çalıştığım dükkânı 5-6 saatte temizleyebildim” diye konuştu.

"Yüzme bilmiyorum boğulacaktım"

İstanbul’u felç eden yağış sonrası Aksaray’da taksisinde mahsur kalan Şahip Meray o anları şöyle anlattı:

“Aksaray’dan Yenibosna’ya gidiyordum. Köprü altındayken birden sular gelmeye başladı. Taksiyle geri gitmek istedim, ama aracın içi yağmur suyuyla doldu ve durdu. Taksi stop edince tekrar çalıştıramadım. Yüzme bilmiyorum ve panik oldum. Boyum 1.65 cm. Yüzme bilmediğim için boğulma ihtimalim çok yüksekti. Taksinin içine su gelince tavanına çıktım. Bir süre sonra itfaiye gelip beni kurtardı.”