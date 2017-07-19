'Karada kulaç atan adam': Ayağım yerden kesilince yüzdüm
Son yılların en şiddetli yağışına şahit olan İstanbul'da vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Onlardan biri de Üsküdar'da dereye dönen sokakta yüzen Murat Sümer. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntünün başrolü olan Sümer, "Görüntüleri izleyenler arayıp 'Üsküdar'ın gururu' diyor" şeklinde konuştu. Aksaray'da taksisi sular altında kalan Şahip Meray ise itfaiye sayesinde kurtulduğunu söyledi.19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:18
İstanbul’da şiddetli yağış sırasında sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaşılan bir video büyük ilgi gördü. Üsküdar’da sel sularında yüzmeye çalışan bir kişinin görüntüsü hızla paylaşıldı.
Dereye dönen sokakta yüzen Murat Sümer o anları anlattı. Habertürk'ün haberine göre, Üsküdar’da bir kokoreççide garson olarak çalışan henüz 17 yaşındaki Sümer, o onları şöyle anlattı:
- “Evde sabah 7 gibi oturuyordum. Şimşek çaktı. Ne oluyor diye bakayım dedim. Her yeri su basmıştı. En az 2 metre su vardı. Esnaf masaların, sandalyelerin üzerine çıkmıştı. Sokaktaki suyu tahliye etmek için esnaf Mehmet Ali abinin yanına gittim. Suya girdim. Rögarın kapağını açmaya çalışırken ayaklarım yerden kesildi. Kendimi tamamen suda buldum. Bir yandan çok şiddetli yağmur yağıyordu. Yüzmeye başladım. O sırada görüntümü çekmişler. Başaramayacağımı anlayınca hemen yanımdaki dükkânın masasına çıkmaya çalıştım. Ama su masanın da boyunu aşıyordu. Arkadaşım masayı tuttu üzerine çıktım. Sonrasında sosyal medyada benim yüzdüğümü görüp arayanlar çok oldu. ‘Üsküdar'ın gururu’ ve ‘Karada kulaç atan adam’ diye yorum yapanlar oldu. Herkes o sen miydin diye sordu.”
Belediyelerin daha sıkı tedbirler alması gerektiğini söyleyen Sümer, “Belediyelerimizin biraz daha dikkatli çalışmalarını rica ediyorum. Rögar kapakları yetersiz ve küçük. Şiddetli yağmurlarda sıkıntı yaşıyoruz. Kendi çalıştığım dükkânı 5-6 saatte temizleyebildim” diye konuştu.
"Yüzme bilmiyorum boğulacaktım"
İstanbul’u felç eden yağış sonrası Aksaray’da taksisinde mahsur kalan Şahip Meray o anları şöyle anlattı:
- “Aksaray’dan Yenibosna’ya gidiyordum. Köprü altındayken birden sular gelmeye başladı. Taksiyle geri gitmek istedim, ama aracın içi yağmur suyuyla doldu ve durdu. Taksi stop edince tekrar çalıştıramadım. Yüzme bilmiyorum ve panik oldum. Boyum 1.65 cm. Yüzme bilmediğim için boğulma ihtimalim çok yüksekti. Taksinin içine su gelince tavanına çıktım. Bir süre sonra itfaiye gelip beni kurtardı.”
- Şiddetli yağış Silivri, Büyükçekmece, Başakşehir, Üsküdar, Şişli, Fatih ve Bakırköy bölgelerinde etkili oldu. Silivri’nin Çanta beldesinde metrekareye 118, Çatalca’da 70, Hadımköy’de 52, Sarıyer ve Çavuşbaşı’nda 47, Terkos’ta 27 kilogram yağmur düştü. İstanbul Valiliği, “Zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması rica olunur” uyarısında bulunurken, çekiciler yolda kalan binlerce aracı kurtarmak için seferber oldu. Hava trafiğine de aksamalar yaşatan yağmur, İstanbul’da birçok kavşağı sular altında bıraktı. Kentte ulaşımda yaşanan sorunların dışında birçok işyeri, çarşı ve iş hanını su bastı. Sağanak, yol üzerindeki bazı ağaç ve direkleri de devirdi.