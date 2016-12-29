Cloudflare

Karaciğer yağlanmasına bitkisel çözümler!

﻿Tıpta “hepatosteatoz” olarak adlandırılan karaciğer yağlanması, adından da anlaşılacağı üzere karaciğerde yağ birikmesi sonucunda oluşan bir rahatsızlık türüdür.

Karaciğer yağlanmasına bitkisel çözümler!
Eklenme: 29 Aralık 2016, 13:20
Bu haber 646 kez okundu

Karaciğer yağlanması belirtileri nelerdir?

- Yorgunluk

- Karın bölgesinde ağrı

- Ciltte kızarma ve kaşıntı

- Hemoroit

- Gözlerde kızarma

- Mide bulantısı

- Zayıflama

- Kilo ve iştah kaybı

- Ağız kokusu

Karaciğer yağlanmasının nedenleri nelerdir?

Alkol: Alkol tüketimi karaciğer yağlanmasına yol açan etkenlerin başında gelmektedir.

Obezite: Dengesiz beslenme karaciğerin aşırı yağlanmasına yol açmaktadır. 

İnsülin direnci: Pankreas insüline dirençli hücrelere karşı daha fazla insülin üretir. Bu da karaciğerde yağ asidi oranının artmasına neden olur. 

Kolesterol: Kolesterol kandaki yağ oranını gösterir. Bu oranın fazla olması karaciğer yağlanmasına yol açmaktadır. 

Yüksek tansiyon: Yüksek tansiyon hastalarında karaciğer yağlanması sıklıkla görülmektedir.

Diğer nedenler: Bazı ilaçlar, yetersiz beslenme, bypass ameliyatı, uzun süre aç kalmak, kilo kaybı, bakteri ve virüsler karaciğer yağlanmasına yol açan diğer nedenlerdir.

Karaciğer yağlanmasına bitkisel çözümler!

Elma sirkesi

Ilık bir bardak suya elma sirkesi ekleyin ve yemeklerden önce günde iki kez için. İsteğe bağlı olarak bir tatlı kaşığı bal ile tatlandırabilirsiniz. Bu karışımı birkaç ay boyunca tüketin.

 

Limon

Bir bardak suya yarım limon sıkın ve birkaç hafta boyunca günde 3 kez için.

Karahindiba

Sıcak bir bardak suya 1 tatlı kaşığı kurutulmuş karahindiba kökü ekleyin. 10 dakika demledikten sonra içerisine tatlandırmak için bir tatlı kaşığı bal ekleyin. Bu karışımı 2 hafta boyunca günde 2 kez için. Ayrıca salataya taze karahindiba yaprakları ekleyebilir veya garnitür olarak pişmiş karahindiba yaprakları yiyebilirsiniz.

Uyarı:Eğer şeker hastası veya hamileyseniz bu bitkiden uzak durmalısınız.

Yeşil çay

Günde 3-4 bardak yeşil çay tüketmek karaciğer yağlanması sorununu gidermektedir.

Papatya

5-6 adet kurutulmuş papatya tohumunu iyice ezin ve taze limon suyu ile karıştırın. Bu karışımı bir ay boyunca günde 2 kez tüketin. Ayrıca günde bir miktar bal ile papatya yemek de karaciğer yağlanmasına iyi gelmektedir.

 

 

 
EtiketlerhepatosteatozKaraciğer yağlanması belirtileri nelerdir?Karaciğer yağlanmasının nedenleri nelerdir?Karaciğer yağlanmasına bitkisel çözümler!Karaciğer yağlanması
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • 'Fırat Kalkanı'nda bir asker şehit 9 asker yaralı!
  • Kremlin'den flaş 'rus diplomat' açıklaması!
  • Rusya'dan ABD'ye jet cevap!
  • Obama'dan flaş Rus diplomat açıklaması!
  • ABD Rus diplomatların ülkeyi terk etmesini istedi
  • 61 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı!
  • Kahraman'ın hastalığı belli oldu! Ameliyata alınacak
  • Sincar'da PKK-İran ittifakı! Neyin pazarlığı yapıldı?
  • Esed rejiminden ateşkes açıklaması!
  • Suriyeli muhalifler: Destekliyoruz!
  • Erdoğan'dan Kosovalı gazeteciyi susturan cevap
  • Başabakan Yıldırım'dan flaş 'asgari ücret' açıklaması
  • Erdoğan'dan Suriye ateşkesi açıklaması
  • FETÖ’nün ikinci darbe için yazdırdığı mektup
  • ÖSO'dan flaş ateşkes açıklaması: Esed'in yeri...
  • Ateşkese saatler kala Erdoğan ve Putin'nden sürpriz
  • TBMM'de kritik madde kabul edildi
  • Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'na soru soracak adamı mı bu?
  • Son dakika... Rus savaş uçakları ilk kez El Bab'da DAEŞ'i vurdu
  • El Bab'dan sıcak görüntüler... TSK böyle ilerliyor
  • Kent felaketi yaşıyor! Bakan açıklama yaptı: Seferberlik başlatıldı
  • Örgütün ‘infaz polisi’ böyle basıldı: Uyuyan hücre eylem planlıyordu
  • Son dakika: Suriye'de ateşkese varıldı, Türkiye garantör ülke
  • İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı ?
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Yılbaşı gecesindeki gizli tehlike! Yüzde 33 daha fazlaYılbaşı gecesindeki gizli tehlike! Yüzde 33 daha fazla

Medicana International Ankara Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof.…

Kalp yetmezliğinin nedenleri nelerdir?Kalp yetmezliğinin nedenleri nelerdir?

Kalp yetmezliği; nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi, iştahsızlık, öksürük, halsizlik,…

Baş dönmesini küçümsemeyin!Baş dönmesini küçümsemeyin!

Baş dönmesi, çok tehlikeli bir hastalığın habercisi olabiliyor; şah damarı…

Kulak akıntısı nasıl tedavi edilir?Kulak akıntısı nasıl tedavi edilir?

Kulakta meydana gelen enfeksiyonlar bu soruna yol açmaktadır. Peki bu…

İşte Sağlık Bakanlığının 2016 karnesiİşte Sağlık Bakanlığının 2016 karnesi

Sağlık Bakanlığınca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi, sezaryenle doğum oranları…

İşte tek sigara izmaritinin yaptığıİşte tek sigara izmaritinin yaptığı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdöl, "Her yıl üretilen,…

Karaciğer yağlanmasına bitkisel çözümler!Karaciğer yağlanmasına bitkisel çözümler!

﻿Tıpta “hepatosteatoz” olarak adlandırılan karaciğer yağlanması, adından da anlaşılacağı üzere…

Kabızlığa karşı nasıl önlem alınmalı?Kabızlığa karşı nasıl önlem alınmalı?

Kabızlık, dışkılama sırasında zorluk çekilmesi olarak tanımlanan rahatsız edici bir…

K vitamininin faydaları nelerdir?K vitamininin faydaları nelerdir?

Naftakinon olarak da bilinen K vitamini, vücutta kanın pıhtılaşmasına yardımcı…