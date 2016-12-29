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Karaciğer yağlanması belirtileri nelerdir?

- Yorgunluk

- Karın bölgesinde ağrı

- Ciltte kızarma ve kaşıntı

- Hemoroit

- Gözlerde kızarma

- Mide bulantısı

- Zayıflama

- Kilo ve iştah kaybı

- Ağız kokusu

Karaciğer yağlanmasının nedenleri nelerdir?

Alkol: Alkol tüketimi karaciğer yağlanmasına yol açan etkenlerin başında gelmektedir.

Obezite: Dengesiz beslenme karaciğerin aşırı yağlanmasına yol açmaktadır.

İnsülin direnci: Pankreas insüline dirençli hücrelere karşı daha fazla insülin üretir. Bu da karaciğerde yağ asidi oranının artmasına neden olur.

Kolesterol: Kolesterol kandaki yağ oranını gösterir. Bu oranın fazla olması karaciğer yağlanmasına yol açmaktadır.

Yüksek tansiyon: Yüksek tansiyon hastalarında karaciğer yağlanması sıklıkla görülmektedir.

Diğer nedenler: Bazı ilaçlar, yetersiz beslenme, bypass ameliyatı, uzun süre aç kalmak, kilo kaybı, bakteri ve virüsler karaciğer yağlanmasına yol açan diğer nedenlerdir.

Karaciğer yağlanmasına bitkisel çözümler!

Elma sirkesi

Ilık bir bardak suya elma sirkesi ekleyin ve yemeklerden önce günde iki kez için. İsteğe bağlı olarak bir tatlı kaşığı bal ile tatlandırabilirsiniz. Bu karışımı birkaç ay boyunca tüketin.

Limon

Bir bardak suya yarım limon sıkın ve birkaç hafta boyunca günde 3 kez için.

Karahindiba

Sıcak bir bardak suya 1 tatlı kaşığı kurutulmuş karahindiba kökü ekleyin. 10 dakika demledikten sonra içerisine tatlandırmak için bir tatlı kaşığı bal ekleyin. Bu karışımı 2 hafta boyunca günde 2 kez için. Ayrıca salataya taze karahindiba yaprakları ekleyebilir veya garnitür olarak pişmiş karahindiba yaprakları yiyebilirsiniz.

Uyarı:Eğer şeker hastası veya hamileyseniz bu bitkiden uzak durmalısınız.

Yeşil çay

Günde 3-4 bardak yeşil çay tüketmek karaciğer yağlanması sorununu gidermektedir.

Papatya

5-6 adet kurutulmuş papatya tohumunu iyice ezin ve taze limon suyu ile karıştırın. Bu karışımı bir ay boyunca günde 2 kez tüketin. Ayrıca günde bir miktar bal ile papatya yemek de karaciğer yağlanmasına iyi gelmektedir.