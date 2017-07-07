Karaciğer sağlığı için tüketilmesi gereken 3 besin

Vücudumuzun zaman zaman temizlenmesi ve yenilenmesi gerekiyor. Tıbbi müdahalelerden ziyade bu konuda yardımcı olacak gıda ürünleri bulunuyor. Karacaiğerin daha iyi çalışmasını sağlamak ve bağışıklık sistemini desteklemek istiyorsanız, sofranızdan bu 3 besini eksik etmeyin.

Pancar

İçerdiği betain maddesi , karaciğerdeki toksinleri uzaklaştırmaya yardımcı olur . Pancar, canlandırıcı bir besindir. Cildinizin, tırnaklarınızın ve saçınızın genel görünümünü iyileştirir.

Zencefil

Metabolizmayı hızlandırır ve karaciğere yardımcı olur, bu nedenle zencefil yağı aromaterapi ve gıda katkı maddelerinde sıklıkla kullanılır.

Greyfurt

Karaciğeri harekete geçirir ve vücuda büyük miktarda besin sağlar. Ayrıca bağışıklık sistemini destekleyen C vitamini açısından da oldukça zengindir.