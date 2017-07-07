Karaciğer sağlığı için tüketilmesi gereken 3 besin
Karaciğerinizin daha iyi çalışmasını istiyorsanız, sofranızdan bu 3 besini eksik etmeyin...07 Temmuz 2017 Cuma 12:29
Vücudumuzun zaman zaman temizlenmesi ve yenilenmesi gerekiyor. Tıbbi müdahalelerden ziyade bu konuda yardımcı olacak gıda ürünleri bulunuyor. Karacaiğerin daha iyi çalışmasını sağlamak ve bağışıklık sistemini desteklemek istiyorsanız, sofranızdan bu 3 besini eksik etmeyin.
Pancar
İçerdiği betain maddesi , karaciğerdeki toksinleri uzaklaştırmaya yardımcı olur . Pancar, canlandırıcı bir besindir. Cildinizin, tırnaklarınızın ve saçınızın genel görünümünü iyileştirir.
Zencefil
Metabolizmayı hızlandırır ve karaciğere yardımcı olur, bu nedenle zencefil yağı aromaterapi ve gıda katkı maddelerinde sıklıkla kullanılır.
Greyfurt
Karaciğeri harekete geçirir ve vücuda büyük miktarda besin sağlar. Ayrıca bağışıklık sistemini destekleyen C vitamini açısından da oldukça zengindir.