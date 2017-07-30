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Karaciğer nakli olamayınca yatağa mahkum kaldı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, uygun karaciğer bulunamadığı için nakil olamayan ve yatağa mahkum kalan 54 yaşındaki Ünver, iki oğlunun yardımıyla yaşam mücadelesi veriyor.

30 Temmuz 2017 Pazar 11:21
Karaciğer nakli olamayınca yatağa mahkum kaldı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, uygun karaciğer bulunamayınca yatalak kalan 54 yaşındaki kadın, oğullarının ve eşinin yardımıyla hayata tutunmaya çalışıyor.

Çocukları da dahil birçok kişi karaciğerinden parça vermek için gönüllü olmasına rağmen tetkikler olumsuz çıkınca sağlığına kavuşamayan Rukiye Ünver, uygun vericiden yapılacak nakille tedavi olabilme umudu taşıyor.

Ünver, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır hepatit hastası olduğunu, son 5 yıldır da rahatsızlığının siroza dönüştüğünü anlattı. İki yıldır da yatağa bağımlı halde yaşam mücadelesi verdiğini belirten Ünver, doktorların, tek çarenin karaciğer nakli olduğunu söylediğini dile getirdi.

"Çok perişan durumdayım"

Bu nedenle iki oğlu ve akrabaları da dahil birçok kişiden tetkik yapıldığını ancak uygun verici bulunamadığını ifade eden Ünver, "20 yıldır bu hastalığın pençesindeyim. Çok fazla ağrım var. Yıllardır bu hastalığı çekiyorum. Daha önce ayakta durabiliyordum ama 2 yıldır yatağa mahkum oldum. Çocuklarım bana bakıyor. Üstümü onlar giydiriyor, lavaboya onlar götürüyor. Çok perişan durumdayım. Büyük oğlum ve eşim çalışıyor. Küçük oğlum bana bakıyor. Üniversiteyi bitirdi ama bana baktığı için çalışmaya gidemiyor." diye konuştu.

Tek çaresinin karaciğer nakli olduğunu aktaran Ünver, "Buradan Allah rızası için sesleniyorum. Bana karaciğerinden parça vermek isteyenler varsa bize ulaşsın." diye konuştu.

Oğlu 25 yaşındaki Çağatay Ünver de doktorların tavsiyesi üzerine 22 kilo verdiğini ancak yine de karaciğer değerlerinin uygun hale gelmediğini söyledi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 11:21
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