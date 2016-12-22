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Karaciğer kanseri nasıl tedavi edilir?

Önemli organlardan biri olan karaciğerin bağırsağa safra salgısı yapma, vücudu zararlı maddelerden koruma, enfeksiyonlara karşı bağışıklık kazandırma ve kanın pıhtılaşmasını düzenleme gibi pek çok görevi bulunmaktadır.

Karaciğer kanseri nasıl tedavi edilir?
Eklenme: 22 Aralık 2016, 14:37
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Karaciğerin vücuttaki görevi nedir?

- Kanı kimyasallardan, ilaçlardan ve alkollerden temizler.

- Bağırsağa safra salgısı yapar.

- Vücuttan zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olur.

- Enfeksiyonlara karşı bağışıklık sağlar.

- Kanın pıhtılaşmasını düzenler.

- Fazla glikozu nişasta olarak depolar

Karaciğer kanseri belirtileri nelerdir?

- Kilo ve iştah kaybı

- Hasta hissetme

- Kaşıntı

- Sarılık

- Yüksek ateş

- Terleme

- Karın ağrısı

- Mide bulantısı ve kusma

- Karın şişliği

- Halsizlik

- Ciltte renk değişimleri

Karaciğer kanseri nasıl teşhis edilir?

Kan testleri: Kan testinin yapılması karaciğer kanserinin belirlenmesinde oldukça etkili bir yöntemdir. 

Görüntüleme testleri: Ultrason, manyetik rezonans (MR) ve bilgisayarlı tomografi (BT) gibi görüntüleme araçları ile karaciğer kanseri teşhis edilebilmektedir.

Doku örneği alma: Karaciğer dokusundan alınan bir parça sorunun belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Ancak bu işlem kanama, morarma ve enfeksiyon gibi durumlara yol açabilmektedir.

Karaciğer kanseri nasıl tedavi edilir?

Cerrahi müdahale

Bazı durumlarda karaciğerdeki kanserli dokunun ameliyatla alınması gerekir. Bu iyileştirme yönteminde başarı şansı oldukça yüksektir.

Ameliyatsız müdahale

Bu tedavide kanserli hücreler şu yöntemler ile öldürülür:

- Yüksek miktarda sıcaklık veren cihazlarla

- Lazer ışınları ile

Kanserli dokunun üzerine bazı özel alkol veya asitlerin dökülmesi ile

Kemoterapi ve radyasyon tedavisi

Kemoterapide karaciğer kanseri hücreleri ağızdan veya damardan ilaç verilerek öldürülür. Ancak bu tedavinin saç dökülmesi, halsizlik ve sindirim sistemi sorunları gibi ciddi yan etkileri bulunmaktadır. 

Radyasyon tedavisinde ise kanserli hücreler, üzerlerine yüksek enerjili ışınlar gönderilerek öldürülür. Fakat bu yöntemde kemoterapide olduğu gibi çeşitli yan etkilere yol açabilir.

Kan akışını durdurmak

Kan akışı durdurularakkanserli hücrelerin beslenmesi önlenir. Bu yönteme embolizasyon denilmektedir.

Karaciğer nakli

Etkili bir çözüm olan karaciğer nakli kişinin iyileşmesinde oldukça etkilidir.

Sorafenib

Ağız yolu ile alınan sorafenib ilaçlar, ileri boyuttaki karaciğer kanseri vakalarında yaşam süresini üç aya kadar uzatabilmektedir.

Karaciğer kanserinin görülme sıklığı nedir?

Karaciğer kanseri, erkeklerde görülen kanserlerde beşinci, kadınlarda görülen kanserlerde ise sekizinci sıradadır. Kansere bağlı ölümlerde ise toplamda dördüncü sırada yer almaktadır.

Karaciğer kanserinin nedenleri nelerdir?

- Siroz

- Karaciğerin yağlanması

- Diyabet

- Obezite

- Alkol tüketimi

- Kalıtsal hastalıklar

- Kimyasal maddeler

- Hepatit B ve C

 
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