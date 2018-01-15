Karaçi saldırısını üstlendiler
Tahriki Taliban Pakistan Grubu, ülkenin kıyı kenti Karaçi’de bir polis memurunun öldürülmesi olayının sorumluluğunu üstlendiği resmi bir açıklama yayınladı.15 Ocak 2018 Pazartesi 17:41
Örgüte bağlı özel birlik tarafından gerçekleştirilen saldırının hedefi polis memuru Şakir Ahmed oldu. Şakir Ahmed, sabah saatlerinde görevine giderken yolda öldürüldü.
Genel Sözcü Muhammed Horasani’nin imzasını taşıyan açıklamada saldırının örgütün istihbarat birimlerinden elde edilen bilgiler üzerine düzenlendiği kaydedildi.
Polis memurunun öldürülmesinin ardından suikasti düzenleyen Tahriki Taliban üyelerinin üslerine geri döndükleri ifade edildi.
Öte yandan grubun Afganistan sınırındaki aşiretler bölgesi Bacur Agency’de yer alan Kaga Kandao’da keskin nişancı atışıyla bir ordu mensubunu hedef aldığı aktarıldı.
Pakistan ordu personeli, saldırıda hayatını kaybetti.