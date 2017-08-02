Karacan: Galatasaray’a asla dönmem

Bolton News’a röportaj veren Jem Karacan, “Galatasaray benim babamın tuttuğu takım. Bu yüzden oraya gittim. Ama bilirsiniz ‘Asla idollerinizle buluşmayın’ derler. Galatasaray’da tam olarak böyle oldu” ifadelerini kullandı.



İşte Jem Karacan’ın Galatasaray sözleri:



“Hamza Hamzaoğlu varken forma şansı buluyordum. İyi maçlar da çıkardım. Üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum. Sonra bu hoca kovuldu ve yerine Mustafa Denizli geldi ve işler değişti”



“Yeni gelen ekip benim Hamza Hamzaoğlu’nun adamı olduğumu ima edip beni dışladı. Tuhaf bir bir durumdu. Beni göndermek istediler. İyi bir sözleşmem vardı ve futbol oynamak istiyordum. Beni tek başıma bıraktılar. Beni hiç umursamadılar.”



“Podolski ve Sneijder gibi isimlerle oynadım, Şampiyonlar Ligi’nde forma giyme şansı buldum. Bunlar harika şeylerdi. Ama ayrıldığım için çok mutluyum. Oraya bir daha asla dönmem. Ailem ve benim için kötü zamanlardı. Unutmak istiyorum” (Gamaspor)