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Karacabey’de 15 Temmuz sergisi

Bursa’nın Karacabey ilçesinde 15 Temmuz sergisi açıldı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 23:13
Karacabey’de 15 Temmuz sergisi

“Türkiye’nin Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Milli İrade Zaferi” isimli sergi Cumhuriyet Meydanı’nda açıldı. Serginin açılışına Karacabey Kaymakamı Gökhan Yusuf Yolcu, belediye başkan yardımcıları Osman Çatak ve Mehmet Vural, Karacabey Garnizon Komutanı Binbaşı Erdal Özköroğlu, Emniyet Müdürü Arif Günal ile çok sayıda yetkili ve vatandaş katıldı. Sergi, dereceye giren öğrencilerin ödül töreniyle başladı. Yaptığı eserle birinci olan Karacabey Ortaokulu öğrencisi İrem Saygısever’e ödülünü Kaymakam Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, ikinci olan İstiklal Ortaokulu öğrencisi Deniz Akbaba’ya Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Osman Çatak, üçüncü olan Karacabey İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Büşranur Temiz’e ise ödülünü KİHMED Başkanı Zeki Demir takdim etti. Ödül töreninden sonra öğrenciler tarafından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 23:13
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