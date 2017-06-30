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Karacabey sahillerinin yıldızı parlıyor

Bursa’nın Karacabey ilçesinin önemli turizm merkezleri arasında bulunan Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu, belediyenin yatırımlarıyla güzelleşiyor.

30 Haziran 2017 Cuma 17:53
Karacabey sahillerinin yıldızı parlıyor

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ali Özkan, Malkara- Kurşunlu yolunun genişletilmesi çalışmalarına başlandığını, yeni sosyal alanlarla değer kazanan bölgede hafta sonları yaşanan trafik meselesinin de kavuşacağını söyledi. Başkan Özkan, Yeniköy ziyaretinde, devam eden Bayramdere ve Yeniköy su depolarının kapasite arttırma çalışmaları hakkında da açıklama yaparken, her iki yerleşim yerine ait depo inşaatı tamamlandığında, sezonun en yoğun günlerinde bile su talebine cevap verilebileceğini bildirdi.

Malkara- Kurşunlu yolu genişliyor

Özkan’ın diğer durağı ise Malkara oldu. Malkara bölgesinde devam eden yeni sosyal alanların inşaatları hakkında personelden bilgi alan Özkan, “Malkara’da yıllardır bu eksiklik vardı. Bizler göreve geldikten sonra bu bölgemizide özenli dokunuşlarla değerlendirmeye çalışıyoruz. Yeni sosyal alanlarımız ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Tatilcilere keyifli bir güzergâh olması için Malkara’nın arka tarafından,Ayışığı’na doğru çıkan Çınarlı yolu da düzenleyerek etrafına piknik masaları koyduk. Ayrıca Malkara-Kurşunlu arasındaki yolun genişlemesi için çalışmalara da başlandı. Zaman zaman, iki aracın yan yana geçişi sırasında sıkıntıların yaşandığı yol, genişlediğinde buradan geçenler rahat bir nefes alacak’’ dedi.

Ihlamur Park tatilcilerin yeni gözdesi

Öte yandan Karacabey Belediyesi tarafından Kurşunlu yolu üzerinde faaliyete geçirilen ‘Ihlamur Park’ ise tatilcilerin yeni gözdesi oldu. Muhteşem deniz manzarası, ıhlamur ağaçlarının altında oluşu ve ulaşım yönünden rahatlığı ile insanlar tarafından sıkça kullanılan parkta incelemelerde bulunan Ali Özkan, vatandaşların da park hakkında yorumlarını almayı ihmal etmedi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 17:53
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