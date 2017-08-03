Karacabey ovasında domates hasadı başladı

Salçalık domatesin yüzde 40’ının üretildiği ovadaki hasat işlemlerinin eylül ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Karacabey’de üretilen 1 milyon ton domatesin yüzde 95’i salça fabrikalarına satılıyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan,Karasu Mahallesi’nde tarım işçilerini ziyaret ederek, onlarla birlikte domates topladı.

Başkan Ali Özkan, "Karacabey’imizin en önemli ziraî üretim değerlerimizden bir tanesi olan salçalık domates sezonu başladı. Salçalık domates Karacabey çiftçileri açısından çok önemli. Türkiye’mizin ihtiyacı olan ve yurt dışına ihraç edilen salçalık domateslerin yaklaşık yüzde 40’ı Karacabey’imizin verimli arazilerinde yetiştiriliyor. Çiftçilerimiz yılı kazasız bir şekilde geçirdiğinde Karacabey ekonomisi de bundan olumlu etkileniyor” dedi.

Domatesin 25 kuruştan alınmaya başlandığını söyleyen çiftçi Hakan Pullu ise, "İnşallah domatesle yüzümüz gülecek. Gübre, işçilik, mazot başta olmak üzere masraflar çok fazla. Verim aldığımız zamanlar para kazanıyoruz" şeklinde konuştu.