Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Karacabey ovasında domates hasadı başladı

Türkiye’nin domates ambarı olarak kabul edilen Bursa’nın Karacabey ilçesinde salçalık domates hasadına başlandı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 11:24
Karacabey ovasında domates hasadı başladı

Salçalık domatesin yüzde 40’ının üretildiği ovadaki hasat işlemlerinin eylül ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Karacabey’de üretilen 1 milyon ton domatesin yüzde 95’i salça fabrikalarına satılıyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan,Karasu Mahallesi’nde tarım işçilerini ziyaret ederek, onlarla birlikte domates topladı.

Başkan Ali Özkan, "Karacabey’imizin en önemli ziraî üretim değerlerimizden bir tanesi olan salçalık domates sezonu başladı. Salçalık domates Karacabey çiftçileri açısından çok önemli. Türkiye’mizin ihtiyacı olan ve yurt dışına ihraç edilen salçalık domateslerin yaklaşık yüzde 40’ı Karacabey’imizin verimli arazilerinde yetiştiriliyor. Çiftçilerimiz yılı kazasız bir şekilde geçirdiğinde Karacabey ekonomisi de bundan olumlu etkileniyor” dedi.

Domatesin 25 kuruştan alınmaya başlandığını söyleyen çiftçi Hakan Pullu ise, "İnşallah domatesle yüzümüz gülecek. Gübre, işçilik, mazot başta olmak üzere masraflar çok fazla. Verim aldığımız zamanlar para kazanıyoruz" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 11:24
  1. Türkiye
  2. Bursa
  3. Karacabey
  4. Karasu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bunlar yalancılığın, kıvırmanın kitabını yazmış... Kendi kendini tanıyamadı!
    1. Bunlar yalancılığın, kıvırmanın..
    2. Miami sular altında kaldı
    3. Karacabey ovasında domates hasadı..
    4. Kampüs inşaatında iki blok tamamlandı
    5. Vali Aktaş Ilgaz’da
    6. Muş Belediyesi'nden ilaçlama çalışması
    7. Yerli drone silahı Avrupa yolunda
    8. Gaziantep’te fıstık hasadı başladı
    9. Çelik: Onların mutluluğu bizim..
    10. Zıpkınla 68 kilo balık avladı
    11. Serası hasar gören üreticilere..
    12. Mehmet Görmez'den teşekkür mesajı
    13. Sivas Valiliği'nden kuş gribi açıklaması
    14. Mağazaya gelen elbise kolisinden yılan..
    15. Gemlik’e iki yeni okul
    16. Borsa'da 8 aylık getiri yüzde 50'ye..
    17. Akıl almaz olay! Komple evi çaldılar...
    18. Numan'ın hedefi milli takım
    19. Kjaer rekorla gitti
    20. Bilecik’te gözaltına alınan 11 şüpheli..
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    3 kuvvet komutanı değişti!
    3 kuvvet komutanı değişti!
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum