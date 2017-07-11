Karacabey longozunun geleceği için önemli adım

Proje ile longozun küçük bir kısmı doğaya uyumlu bir şekilde turizme açılacak, geri kalan kısmı ise doğaya bırakılacak. Proje içerisinde orman içi araç trafiğinin, mangal ve kontrolsüz gezilerinde önüne geçilmiş olacak. Karacabey Belediyesi tarafından hazırlanan ve ziyaretçi girişinin kontrol altına alınmasını öngören proje ile başta bölge halkı olmak üzere,Yeniköy ve ülke doğa turizmine yeni bir soluk getirilmesi hedefleniyor.

Karacabey Longozunda Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bursa Şube Müdürü Ekrem Terzioğlu ve teknik personelle bir araya gelen Belediye Başkanı Ali Özkan, yetkililerle karşılıklı istişarelerde bulundu. Projenin detaylarını yerinde görüşmek için böyle bir toplantıya ihtiyaç duyduklarını belirten Başkan Ali Özkan, “Longozu turizme kazandırmak isterken, doğal yapısının korunması önceliğimiz. Projenin genel mantığına baktığımızda zaten, ‘Ormanın küçük bir kısmını kontrollü ve doğaya uygun bir şekilde turizme kazandırıp, geriye kalan büyük bölümünü ise doğaya bırakmak’ olduğunu görebilirsiniz. Ve bunu yaparken, bölge halkını da işin içine katarak, ormanı sahiplenmelerini artırmaktan yanayız. Nasıl ki longoz bugünlere kadar doğal dokusu bozulmadan korunduysa,longozu bu proje ile aynı kişilerle daha güvenli bir geleceğe emanet edeceğiz’’ ifadelerine yer verdi.

Yapılan farkındalık çalışmaları ile ülkenin hatta dünya ülkelerinin dikkatlerini çekmeyi başardıklarını belirten Başkan Ali Özkan, artık gelen insanların bu ormanları bilinçli bir şekilde dolaşması gerektiğini ve bu insan hareketinin, mutlaka kontrol altına alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Longoz araç ve kontrolsüz yaya girişlerine kapatılacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile yapılan teknik görüşmede, ormanın statüleri ve yapılmak istenenlerin uyumluluğu masaya yatırılırken, projenin detayları da yerinde gözlemlendi.

Gerçekleştirilen proje kapsamında, longozun Yeniköy’deki giriş kısmında yapılacak otoparkla araçlar orman içerisine alınmayacak. Karacabey Longozuna gelen ziyaretçiler bu noktada bisiklet, fayton gibi araçlarla orman içerisindeki belirlenen merkez noktaya taşınacak. Bu merkez noktada kontrollü bir yürüyüş parkuru, ikinci bir kuş gözlem kulesi, ziyaretçilerin longozlar hakkında fikir sahibi olabileceği bir danışma merkezi, bölgede üretilen köylü ürünleri için ahşap tezgahlar, at binme parkuru ve serbeste dinlenme bölgesi olacak.

Proje ile hedeflenenin ise öncelikle insanların kontrolsüz ve rastgele dolaşımlarını engellemek olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ali Özkan, orman içerisindeki kaçakçılık faaliyetlerinin bu hareketlilik ile durma noktasına geleceğini bildirdi.

Artan ilgiyle birlikte, bölgedeki kaçak avcılık ve ormancılık faaliyetlerinin daha da azaldığının altına çizen Özkan, “Dış tehditler için artık oluşturulan kamuoyu ile ormanımızın geleceği güvence altında’’ şeklinde konuştu.

Profesyoneller için alternatif parkur

Proje içinde yer alan ikinci bölümde ise girişler halka kapalı tutulacak. Sadece araştırmacılar, akademisyenler, öğrenciler ve profesyonel çekimler için‘izin’ karşılığı diğer alana girilebilecek. Böylece daha hassas olan ikinci parkurda, yaban hayatının etkilenmesi de en aza indirilmiş olacak.

Yapılan istişare toplantısında, Bursa Şube Müdürü Ekrem Terzioğlu’nun kamera sistemi ile ormandaki avcılık, biokaçakçılık gibi faaliyetlerinde engellenebileceği önerisi gündeme geldi.

Bu proje ile birlikte, merak edilen en önemli konulardan birisi ise hayvan sahiplerinin akıbeti olmuştu.

Bu konuya da açıklık getiren Belediye Başkanı Ali Özkan, “Longozun bugün, bu denli çeşitliliğe ev sahipliği yapmasında orman içerisindeki hayvancılığın etkisi büyük Bunu, bölgemize gelerek birlikte arazi çalışması yaptığımız araştırmacılarda teyit ediyor. O yüzden, yıllardır süregelen hayvancılık faaliyetinin sürdürülebilmesi gayreti içerisindeyiz. Projemiz hayata geçtiğinde, orman içerisinde hayvancılık faaliyeti yapan kişileri tespit ederek, onlar ve araçları için özel bir belge vermeyi planlıyoruz. Yine bu kişilerin kullandığı kışlık ahırların temizliği başta olmak üzere, doğal yaşama etkisi de sürekli kontrol altına tutulmuş olacak’’ dedi.