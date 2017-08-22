Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Karaca vurup Facebook'ta paylaştı, 17 bin 964 lira cezası aldı

ZONGULDAK'ın Devrek İlçesi'nde avlanması yasak olan karacayı vurduktan sonra derisini yüzüp Facebook'ta paylaşan 53 yaşındaki R.C.'ye 17 bin 964 lira para cezası uygulandı.

22 Ağustos 2017 Salı 11:38
Karaca vurup Facebook'ta paylaştı, 17 bin 964 lira cezası aldı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10'uncu Bölge Müdürlüğü Zonguldak Şubesine, 3 kişinin yasak olmasına rağmen karaca avladığı ve derisini yüzerek Facebook'ta paylaştıkları yönünde ihbarda bulunuldu. Delil olarak fotoğrafları alan yetkililer bölgede araştırmalara başladı. Jandarmaya da kaçak avcılar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İlçe Jandarma Komutanlığı, avcılardan birini tespit ederek ifadesini aldı. Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından usulsüz karaca avı yaptığı tespit edilen R.C.'ye 12 bin lira tazminat, 5 bin 964 lira idari para cezası olmak üzere toplam 17 bin 964 lira para cezası uygulandı. Diğer 2 avcının da yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Orman ve Su İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaban hayatını korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak maksadıyla gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetleri hız kesmeden devam edeceği ifade edildi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 11:38
  1. zonguldak
  2. karaca
  3. avcı
  4. ceza
  • AliAli58 dk önce
    Cahil cani it,acından gebermişmide vurmuş hayvanı hayvan.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

AB'den küstah Erdoğan açıklaması!
  1. AB'den küstah Erdoğan açıklaması!
  2. Kazada ölen oğlunu gören baba..
  3. Ürdün basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın..
  4. Pentagon'a Filistinli hacker şoku!..
  5. 180 km hızla giderken kaza yaparsanız..
  6. Tribünde çılgınlar gibi dans eden..
  7. Evine giren timsahı doğduğuna pişman..
  8. 'Türk askeri Katar'da sokağa çıkma..
  9. Yunus balığı tulumun sesini duyunca..
  10. Şehit Eren'in horon oynadığı..
  11. Erdoğan: Her tarafı mezar ederiz
  12. Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri..
  13. 7 general ve amiral emekliliğini istedi
  14. Feci görüntüler geldi...
  15. İran, ABD'yi uyardı: En fazla 5..
  16. Afganistan Cumhurbaşkanı: ABD'ye..
  17. İran'dan ABD'ye uyarı! 'En fazla 5..
  18. Ete dikkat... İşte fazla..
  19. MİT buldu! Milyonlarca dolar… Nereye..
  20. Whatsapp üzerinden para gönderme dönemi
ABD vurmaya başladı!
ABD vurmaya başladı!
Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...
Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...
Son saniye penaltısında şov yapmak isteyen futbolcu...
Son saniye penaltısında şov yapmak isteyen futbolcu...