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Karaca son kez hakim karşısında

FETÖ/PDY'nin "Tahşiyecilere kumpas kurduğu" iddiasıyla firari sanık FETÖ elebaşı Gülen'in de arasında bulunduğu 23'ü tutuklu 33 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca son savunmasını yapıyor.

30 Ekim 2017 Pazartesi 14:34
Karaca son kez hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ''Tahşiyecilere kumpas kurduğu" iddiasıyla firari sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve eski emniyet müdürülerinin de aralarında bulunduğu 23'ü tutuklu 33 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın esasa ilişkin son savunması alınıyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, aralarında Hidayet Karaca ile eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 12 tutuklu sanık ve müştekiler hazır bulundu.

Duruşmada, davanın esasına ilişkin son savunmaları alınan sanıklardan Hidayet Karaca ifade vermeye başladı.

Karaca, savcılık mütalaasını ve iddianamesini eleştirerek, burada yer alan suçlamalarla kendilerinin yargılanmasının mümkün olmadığını iddia etti.

Karaca, söz konusu evde çıkan bombanın bile kim tarafından ve nasıl konulduğunun savcılık iddialarında yer almadığını söyleyerek, ''Ben bombaları şu koymuş diyemem, hatta müştekiler de koymuş diyemem. Sadece bir şüphedir. Ama iddianamede bombayı koyanın bile bulunmadığı iddia ediliyor. Bundan dolayı yargılanıyoruz. Açıkça söylüyorum bu bombaları kim koyduysa kim kumpas kurduysa Allah belasını versin.'' ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine müştekiler de ''Amin.'' dedi.

Cebir ve şiddet eyleminin bulunmadığını, kimseye talimat vermediğini öne süren Karaca, davada, kendilerinin suçlu gibi gösterilmesi için bir itirafçının bulunmaya çalışıldığını savundu.

Karaca, örgüt yöneticiliği ile suçlandığını ancak medya grup başkanlığı haricinde bir işle uğraşmadığını ve gazeteci olduğunu söyledi. 

Sanık Karaca, başkanlığını yaptığı televizyon kanalında yayınlanan dizilerde, kamuoyunda ''tahşiyecilerin'' örgüt mensubu gibi gösterilmeye çalışıldığı iddiasını da kabul etmeyerek, bu dizilerde ''tahşiye'' kelimesinin bile geçmediğini ileri sürdü.

Duruşmaya öğle arası verildi.

Bu arada, sanıkların son savunması aldıktan sonra mahkeme heyetinin, 3 Kasım'da dava dosyasını karara bağlaması bekleniyor.

Ceza istemleri

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yeşilkaya'nın 65 sayfalık esas hakkındaki mütalaasında, firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu'nun savunması alınamadığı için dosyalarının ayrılması talep edildi.

Tutuklu sanık kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'', ''sahtecilik'' ve ''iftira'' suçlarından 21 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası öngörülen mütalaada, sanık eski emniyet müdürleri Tufan Ergüder, Yurt Atayün ve Ömer Köse'nin ''silahlı terör örgüt üyesi olmak'', ''iftira'' ve ''sahtecilik'' suçlarından ayrı ayrı 13,5 yıldan 33 yıla kadar, diğer eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan'ın aynı suçlardan ayrı ayrı 9 yıldan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Aralarında eski emniyet müdürü Bayram Özbek, Mustafa Kılıçaslan, Ertan Erçıktı, Yasin Koyuncu, Kazım Aksoy'un da bulunduğu 25 sanık hakkında da benzer suçlardan ayrı ayrı 7,5 yıldan 33 yıla kadar hapis cezası istenen mütalaada, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesi talep edildi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 14:34
  1. Tahşiyecilere kumpas
  2. FETÖ
  3. Anadolu Ajansı

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