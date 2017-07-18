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Karabük'teki FETÖ/PDY operasyonunda eski emniyet müdürü tutuklandı

Karabük'te FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski emniyet müdürü tutuklandı.

18 Temmuz 2017 Salı 22:37
Karabük'teki FETÖ/PDY operasyonunda eski emniyet müdürü tutuklandı

Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski emniyet müdürü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan eski ikinci sınıf emniyet müdürü Yunus Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Karabük Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski ikinci sınıf emniyet müdürü Yunus Kaya, 12 Temmuz'da Düzce'de gözaltına alınmıştı.

Karabük'e getirilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen şüpheli Kaya, daha önce Karabük Emniyet Müdür Yardımcılığı ve Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 22:37
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Karabük
  3. Safranbolu
  4. Düzce
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