Karabük’te trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Erhan Kuzçalı yönetimindeki 78 YD 882 plakalı otomobil, Ramazan Kızılelma(33) yönetimindeki 78 BZ 842 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü Ramazan Kızılelma ile birlikte, 29 yaşındaki Zehra ve 5 yaşındaki B.S. Kızılelma yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.