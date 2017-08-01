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Karabük’te trafik kazası: 3 yaralı

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında biri ağır, 3 kişi yaralandı.

01 Ağustos 2017 Salı 16:07
Karabük’te trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Karabük - Eskipazar D-755 Karayolu Hamzalar mevkiinde meydana gelen trafik kazasın Osman Kılınç (35) idaresindeki 34 GJ 1677 plakalı kamyon, İl özel İdaresi ek hizmet binasına dönüş yaptığı sırada kontrolsüz bir şekilde yola çıkınca, şehir merkeziistikametine gitmekte olan Bahattin Çelen idaresindeki 78 DC 696 plakalı otomobile çarptı. Otomobil içinde sıkışan sürücü Çelen, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Bu sırada kaza sonrası otomobilin LPG tankından gaz sızıntısı yaşandı. İtfaiye ekipleri sıkışan bagaj kapacağını açarak tankı kapatarak olası bir facianın oluşmasını engelledi.

Kazada yaralanan sürücü Çelen ile yanında bulunan Hulisi Şakar ve kamyon sürücü Osman Kılınç ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücü Bahattin Çelik’in durumu ciddiyetini korurken, Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 16:07
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