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Karabük’te trafik kazası: 1 ölü

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölen sürücünün çocuklarının babalarının cansız bedenine sarılarak feryat etmesi ise yürekleri dağladı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:59
Karabük’te trafik kazası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, D-755 karayolu Cumayanı Sanayi Sitesi mevkiinde meydana gelen kazada, Karabük’ten Eskipazar istikametine gitmekte olan Vedat Yenilmez (47) idaresindeki 78 BE 685 plakalı otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yoldan çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp yan yattı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücü olay yerine hayatını kaybetti. Kaza haberini alır almaz olay yerine gelen Yenilmez’in eşi ile 2 oğlu ve bir kızının feryatları ise yürekleri dağladı. Yan yatan otomobilin kenarında babalarının cansız bedenini gören erkek kardeşler, babalarına sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü. Jandarma ekipleri 2 kardeşi güçlükle babalarının cesedinin başından kaldırarak sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada olay yerine gelen eşi ve kızı da sinir krizleri geçirdi. ‘Baba neredesin’, ‘Ne olur kalk baba’ diye feryat eden kızı ise kendini yerden yere attı. Bu sırada ceset torbası ile babasının cansız bedeni ambulansa konulan genç kız, babasına son kez sarılmak istediğini söyleyerek, "Baba ne olur bırakma” diye feryat etti.

Kazanın meydana geldiği sanayi bölgesinin girişinde yer alan güvenlik kamerasına kazadan saniyeler önce yansıyan görüntüde ise aracın aşırı hızlı olduğu görüldü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:59
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