Karabük'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'dan Karabük'e gelen Nazım Özkan'ın (24) kullandığı yabancı plakalı otomobil, Balıklarkayası mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolünü kaybederek trafik işaret direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ve takla atan otomobil refüje çıkarak durdu.

Kazada, sürücü ve yanındaki Hüseyin Ören (24) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Burada yapılan bütün müdahaleye rağmen Ören kurtarılamadı.