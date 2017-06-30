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Karabük’te termometreler 44 dereceyi gösterdi

Karabük’te termometreler 44 dereceyi gösterdi, sıcaktan kavrulan vatandaşlar kendilerini serinlemek için havuzlara attı.

30 Haziran 2017 Cuma 17:33
Karabük’te termometreler 44 dereceyi gösterdi

Yurdu etkisi altına alan sıcak hava dalgası vatandaşları etkiledi. Bunaltıcı sıcaklar sonrası Karabük’te kimisi torunlarını da yanına alarak 7’den 70’e herkes havuzlarda serinlemeye çalıştı.

İstanbul’dan tatil için memleketi Karabük’e gelen bir dede torunları ile havuzda serinlerken, Bartın’dan Ankara’ya giderken mola veren bir baba ise çocukları ile havuzda serinlemeye çalıştı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 17:33
  1. İstanbul
  2. Bartın
  3. Karabük
  4. Ankara
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