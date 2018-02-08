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Karabük’te şehidi, alana sığmayan on binler uğurladı

TSK’nın Afrin bölgesine düzenlediği “Zeytindalı Harekatı”nda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar, Karabük’te son yolculuğuna uğurlandı.

08 Şubat 2018 Perşembe 18:21
Karabük’te şehidi, alana sığmayan on binler uğurladı

TSK'nın Afrin bölgesine düzenlediği operasyonda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın naaşı bu sabah saatlerinde Safranbolu'ya getirildi. İlçeye bağlı Emek Mahallesi’nde bulunan anne ve babasının yaşadığı apartmanın önüne getirilen şehit askerin naaşı, helallik alınmasının ardından Karabük Kent Meydanı’na getirildi.

Anne Ülker, baba İsmail, kız Kardeşi Beyza Pınar ve 3 aylık eşi komiser yardımcısı Hafize Nur cenaze namazında güçlükle ayakta durabildi. Cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, TBMM Eski Başkanı Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Kemal Çeber, Bartın Valisi Nusret Dirim, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli Tuğgeneral Mustafa Üngör, Milletvekilleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve on binlerce vatandaş katıldı.

Alana sığmayan kalabalığın katıldığı cenaze töreninde feryatlar yükseldi. Cenaze namazını Karabük İl Müftüsü Halil Bektaş kıldırdı. Tabutu askerler omzuna alması ile birlikte şehidin annesi ve dedesi de tabuta el atarak cenaze aracına kadar eşlik etti. Sonrasında şehidin naaşı askeri bando eşliğinde Karabük Valiliği önüne getirildi. On binlerin tekbirler eşliğinde uğurladığı şehidin naaşı defnedilmek üzere Safranbolu Şehitliği’ne götürüldü.İHA

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 18:21
  1. TSK
  2. Afrin
  3. Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar
  4. Safranbolu
  5. Karabük
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  7. şehit asker

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