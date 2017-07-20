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Karabük'te ev yangınına helikopterli müdahale

Karabük'ün Eflani ilçesinde iki katlı evde çıkan yangına helikopterle müdahale edildi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 15:58
Karabük'te ev yangınına helikopterli müdahale

Kocacık köyü Müstekoğlu Mahallesi'nde Selahattin ve Alaaddin Acar kardeşlere ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 
Yangını fark eden köylülerin haber vermesiyle olay yerine Eflani ve Safranbolu belediyeleriyle Karabük Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ayrıca orman yangınları için Orman Genel Müdürlüğü tarafından Karabük'te bulundurulan helikopter de yangına müdahale etti. Kısa süre içinde söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında ölüm ya da yaralanmanın yaşanmadığını söyledi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangının diğer ev ve ormana sıçramadan söndürüldüğünü ifade eden Ertuğrul, evin tamamen yandığını belirtti.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 15:58
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