Karabük'te bomba alarmı

Akşam saatlerinde hastanenin arka kısmında bulunan açık otopark kısmındaki demir korkuluklara asılı bırakılan el çantasını gören özel güvenlik görevlileri polisi aradı. Polis, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. İtfaiye ve 112 Acil ekibi olay yerinde hazır bekletildi.

Gelen bomba imha uzmanı tarafından sinyal kesici jammer devreye sokulup, fünye yerleştirildikten sonra kontrollü olarak patlatılan el çantasından kablo ve elektrik ölçüm cihazı Ampermetre çıktı. Hasta ve yakınları patlatılma anını kaldıkları odaların pencerelerinden izledi.

El çantası, kablolar ve ampermetre incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis, hastanenin güvenlik kameralarını incelemeye alırken el çantasını kim ya da kimlerin bıraktığını belirlemek için çalışma başlattı.





