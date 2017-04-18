Karabük'te 15 yaşındaki liseli kız 3'üncü kattan atladı

Lise öğrencisi D.A., 100’üncü Yıl Mahallesi'nde 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, kalça kemiği kırılan kız öğrenciyi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

BUNALIMA GİRDİ

D.A., tedavi altına alındı. D.A.'nın erkek arkadaşından ayrıldığı için bunalıma girdiği ve atlamadan önce erkek arkadaşını arayarak intihar edereceğini söylediği ileri sürüldü.Polis, D.A.'nın erkek arkadaşını ifadesini almak için karakola götürürken, soruşturma sürdürülüyor.







