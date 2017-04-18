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Karabük'te 15 yaşındaki liseli kız 3'üncü kattan atladı

Karabük’te, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaralanan 15 yaşındaki kız öğrenci hastanede tedaviye alındı.

Karabük'te 15 yaşındaki liseli kız 3'üncü kattan atladı
Eklenme: 18 Nisan 2017, 12:43

Lise öğrencisi D.A., 100’üncü Yıl Mahallesi'nde 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, kalça kemiği kırılan kız öğrenciyi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

BUNALIMA GİRDİ

D.A., tedavi altına alındı. D.A.'nın erkek arkadaşından ayrıldığı için bunalıma girdiği ve atlamadan önce erkek arkadaşını arayarak intihar edereceğini söylediği ileri sürüldü.Polis, D.A.'nın erkek arkadaşını ifadesini almak için karakola götürürken, soruşturma sürdürülüyor.




 
EtiketlerKARABÜKLİSELİİNTİHAR
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 12:43
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