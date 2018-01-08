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Karabükspor'dan iki transfer birden!

Kardemir Karabükspor, forvet hattını güçlendirme adına Sivasspor’dan Ergin Keleş ve Belçikalı oyuncu Herve Kage'yi kadrosuna kattı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 15:02
Karabükspor'dan iki transfer birden!

Süper Lig'in ikinci yarısında daha etkili bir performans sergileme adına transfer çalışmalarına devam eden Kardemir Karabükspor, bu bağlamda Demir Grup Sivasspor’dan Ergin Keleş ve Belçika’nın KV Kortrijk takımından Herve Kage ile prensipte anlaştı.

Ligin ilk yarısında topladığı 9 puanla son sırada yer alan Karabükspor, yaptığı bu transferler gol yollarında da daha etkili olmayı hedefliyor. Sabah saatlerinde Karabük'e gelen Keleş ve Kage, özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 15:02
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